10 мокрых фактов о владимирском водопроводе. Пройди тест!

В эти дни исполняется 153 года со дня появления во Владимире водопровода! На одном из стратегических предприятий областного центра, «Владимирводоканале», сейчас трудятся 1214 человек. Протяженность сетей составляет 800 километров, водоотведения — 600. Проектная мощность сооружений — 211 тысяч куб. м, ежесуточно подается 112 тыс. куб. м воды, обрабатывается 103 тыс. куб.м сточных вод. Но путь к появлению такого обширного хозяйства был полон неожиданными коллизиями. Попробуйте определить, какие факты из истории владимирского водопровода являются правдой, а какие – досужим вымыслом.
Причиной появления во Владимире водопровода стало устройство в городе… железной дороги.
Правильно!
Неправильно!
-
Деньги на строительство владимирского водопровода выделило Министерство финансов Российской Империи после письменного прошения городской управы.
Правильно!
Неправильно!
-
Окончательный проект водопровода составил к маю 1864 года прусский подданный Карл Карлович Дилль, имевший познания в гидравлических науках.
Правильно!
Неправильно!
-
Проект Дилля угрожал искажениями и разрушениями Золотым воротам, так как в надвратной церкви в честь Положения Ризы Пресвятой Богородицы предполагалось устроить круглый резервуар для воды вместимостью 8000 ведер.
Правильно!
Неправильно!
-
При содействии городского головы Александра Никитина 15 июня 1865 года был совершен крестный ход с чудотворной иконой Боголюбивой Божией Матери к летнему перевозу через реку Клязьму, где состоялась закладка здания для машин и молебствие с водоосвящением. Эта дата является днем рождения владимирского водопровода.
Правильно!
Неправильно!
-
Первый фонтан, устроенный в городе в 1866 году, до сих пор стоит и работает на своем первоначальном месте.
Правильно!
Неправильно!
-
За воду жители первоначально ничего не платили.
Правильно!
Неправильно!
-
Владимирские жители ходатайствовали о пожаловании главе города Андрею Никитину ордена Станислава 2-й степени, и он был вручен ему 18 января 1874 года в связи с завершением строительства городского водопровода.
Правильно!
Неправильно!
-
Вода, поступавшая по новому водопроводу в городские колонки и дома владимирцев, была потрясающе чистой и вкусной.
Правильно!
Неправильно!
-
Сразу после Великой Отечественной войны в городе появились первые счетчики воды.
Правильно!
Неправильно!
-
Нажмите "Поделиться", чтобы увидеть ваши результаты!
Обсуждение