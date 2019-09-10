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10 мокрых фактов о владимирском водопроводе. Пройди тест!

152 года на службе у горожан

В эти дни исполняется 153 года со дня появления во Владимире водопровода! На одном из стратегических предприятий областного центра, «Владимирводоканале», сейчас трудятся 1214 человек. Протяженность сетей составляет 800 километров, водоотведения — 600. Проектная мощность сооружений — 211 тысяч куб. м, ежесуточно подается 112 тыс. куб. м воды, обрабатывается 103 тыс. куб.м сточных вод. Но путь к появлению такого обширного хозяйства был полон неожиданными коллизиями. Попробуйте определить, какие факты из истории владимирского водопровода являются правдой, а какие – досужим вымыслом.

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