10 мокрых фактов о владимирском водопроводе. Пройди тест!

Причиной появления во Владимире водопровода стало устройство в городе… железной дороги. Верю Не верю Правильно! Неправильно! -

Деньги на строительство владимирского водопровода выделило Министерство финансов Российской Империи после письменного прошения городской управы. Верю Не верю Правильно! Неправильно! -

Окончательный проект водопровода составил к маю 1864 года прусский подданный Карл Карлович Дилль, имевший познания в гидравлических науках. Верю Не верю Правильно! Неправильно! -

Проект Дилля угрожал искажениями и разрушениями Золотым воротам, так как в надвратной церкви в честь Положения Ризы Пресвятой Богородицы предполагалось устроить круглый резервуар для воды вместимостью 8000 ведер. Верю Не верю Правильно! Неправильно! -

При содействии городского головы Александра Никитина 15 июня 1865 года был совершен крестный ход с чудотворной иконой Боголюбивой Божией Матери к летнему перевозу через реку Клязьму, где состоялась закладка здания для машин и молебствие с водоосвящением. Эта дата является днем рождения владимирского водопровода. Верю Не верю Правильно! Неправильно! -

Первый фонтан, устроенный в городе в 1866 году, до сих пор стоит и работает на своем первоначальном месте. Верю Не верю Правильно! Неправильно! -

За воду жители первоначально ничего не платили. Верю Не верю Правильно! Неправильно! -

Владимирские жители ходатайствовали о пожаловании главе города Андрею Никитину ордена Станислава 2-й степени, и он был вручен ему 18 января 1874 года в связи с завершением строительства городского водопровода. Верю Не верю Правильно! Неправильно! -

Вода, поступавшая по новому водопроводу в городские колонки и дома владимирцев, была потрясающе чистой и вкусной. Верю Не верю Правильно! Неправильно! -