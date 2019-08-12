Золото и серебро находят в фонтане на Театральной площади 

Рабочие «Владимирводоканала» призывают не превращать светомузыкальный фонтан на Театральной площади в городскую помойку. Водную конструкцию службы по плану чистят каждый понедельник. Пик засора приходится на жаркую погоду, когда в фонтане купаются все, кому не лень, говорят рабочие. Сейчас, в прохладную погоду, грязи меньше, но она есть. Бывает, что среди мусора попадаются даже драгоценности. Так недавно в фонтане рабочие нашли золотое кольцо.

Украшение отдали хозяину, который обратился в организацию за пропажей.

— Каждый понедельник до 4 вечера идёт профилактический осмотр, уборка и, если требуется, ремонт фонтана. Находим здесь различный бытовой мусор. Попадается всё. Бывало, находили золотые украшения, серебряные крестики, а ещё чупа-чупсы, мелкие игрушки — всё, что дети могут уронить. Сегодня прищепку нашли бельевую, — рассказал «Призыву» инженер МУП «Владимирводоканал».

Рабочие даже подумывают предложить начальству установить рядом с фонтаном таблички с напоминаем о соблюдении чистоты. Скорее всего, бегать по нему в этом году детвора уже не будет, хотя если жара вернётся, всё может быть. Как и в прошлом году, фонтан должен работать и в сентябре. После чего его ждет «консервация» на зиму.

Ранее «Призыв» сообщал, что в зимнее время фонтан на Театральной площади засыпает снегом и грязью. В решётках скапливался лёд. Проблему решали дворники.

Татьяна Данилова

Фото «Призыва»