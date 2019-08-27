Знаменитую скульптуру «Водопой» установили в Муроме

Скульптура «Водопой» работы Владимира Суровцева украсила обновленный парк 50-летия в Муроме. Подобная когда-то помогла наладить отношения между Россией и Нидерландами, говорится на сайте народного художника России. Полуметровую скульптуру преподнесли в дар самой королеве Беатрикс, а ее трехметровая интерпретация стоит в парке Лелистада. С тех пор версии «Водопоя» разного калибра появились в Третьяковской галерее, коллекциях Джорджа Буша-старшего, папы Римского и Владимира Путина.

Скульптура «Водопой» символизирует гармонию природы и человека.

780-килограммовую скульптуру установили в центре будущего фонтана на входе в парк. Она, кстати, стала самой высокой копией знаменитого «Водопоя». Сам автор одобрил место и освещение, сообщает «Муром 24«. Открытие старой части парка намечено на следующую неделю.

Скульптор Владимир Суровцев хорошо известен в России и за ее пределами. Его монументальные композиции установлены в 15 странах мира.

Ранее «Призыв» сообщал, что во Владимире заложили новый сквер за «Белым домом». На закладном камне водрузили табличку «Сквер имени 75-й годовщины со дня основания Владимирской области».

Елена Пляскина

Фото портала «Муром 24»