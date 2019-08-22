Живодер пойдет под суд за убийство собаки

Живодер из Гусь-Хрустального района пойдет под суд за убийство собаки. 47-летний житель деревни Нечаевская с товарищем согласились помочь хозяйке избавиться от животного. Та за убийство дворняжки Сильвы пообещала им 100 рублей. Собаку повели в лес, но она смогла вырваться и убежать. Обвиняемый догнал Сильву и ударил ее обухом топора по голове. Собака умерла от черепно-мозговой травмы.

Обвиняемому грозит срок до 5 лет.

В отношении живодера было возбуждено уголовное дело. Его обвинили в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст .245 УК РФ (жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и страдания из корыстных побуждений, повлекшее его гибель, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.

Уголовное дело в отношении второго лица, причастного к жестокому обращению с животным, выделено в отдельное производство, сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области.

Ранее «Призыв» сообщал, что с нового года будут запрещены контактные зоопарки.

Елена Пляскина

Фото: vostok.today