Жителя Коврова застрелили на охоте

63-летний житель Коврова получил огнестрельное ранение в спину. Инцидент произошел на охоте в районе поселка Малыгино 23 августа. Дробовой заряд вошел в тело потерпевшего на уровне поясничного отдела позвоночника. Пенсионера доставили в реанимационное отделение местной клиники. Но спасти мужчину не удалось.

По факту смертельного ранения возбуждено уголовное дело.

Следователи настаивают на аресте местного жителя, который подозревается в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. Предполагается, что двое мужчин выпили и пошли на охоту. В состоянии алкогольного опьянения один из них выстрелил и попал в товарища. Подозреваемый и свидетель произошедшего на данной стадии следствия отказались от показаний, сообщает пресс-служба СУ СКР по Владимирской область.

По предварительным выводам экспертов, характер причиненного ранения исключает неосторожное поведение лица. Весьма вероятно, что действовал стрелок умышленно. Для выяснения обстоятельств назначили экспертизы. По предварительной версии, ранее между мужчинами конфликтов не было. Что послужило причиной и мотивом случившегося, пока можно только предполагать.

Ранее «Призыв» сообщал, что трагедией чуть не закончился конфликт между соседями по даче в Александровском районе. 59-летний житель Подмосковья выпил и, захватив травматический пистолет, отправился на чужой приусадебный участок. 57-летнюю женщину с пулевым ранением головы доставили в клинику, затем вертолетом санавиации транспортировали в Москву.

Полина Тарбеева

Фото: sutynews.ru