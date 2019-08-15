Жительница Владимира отсудила почти 120 тысяч за залитую квартиру

Жительница Владимира смогла отсудить около 120 тысяч рублей у затопившего ее соседа. В квартире ответчика произошел прорыв трубы отопления в месте соединения с радиатором. Чтобы определить причиненный ущерб, потерпевшая обратилась к специалисту. Согласно отчету стоимость ущерба от пролива составила 69 575 рублей. На суде потерпевшая просила также взыскать с ответчика расходы по оплате услуг оценщика в размере 6 тысяч рублей, а еще компенсировать судебные издержки – более 42 тысяч рублей.

Представители ответчика попытались снять с себя вину, посчитав, что ущерб должна возмещать управляющая компания.

Те же, в свою очередь, заявили, что прорыв системы отопления произошел вне зоны их ответственности. Суд встал на сторону истицы, отметив, что ответственность за исправность отопительного оборудования лежит на собственнике жилья.

Ответчик попытался оспорить решение суда. Однако апелляционным определением Владимирского областного суда решение оставлено без изменения. Оно вступило в законную силу.

Ранее «Призыв» писал, что автовладелец отсудил у мэрии более 260 тысяч рублей на ремонт автомобиля, пострадавшего в результате падения дерева. Машина получила серьезные повреждения.

Ольга Ефремова

Фото: izvestiy-kamen.ru