Жительница Владимира отравилась арбузом

Жительница областного центра купила арбуз на трассе Владимир-Муром и через два часа почувствовала себя плохо. У женщины начались головокружение, рвота, кончились силы. Проблемы со здоровьем она испытывала пять дней. А когда стало лучше, решила вернуться на точку, где купила красную ягоду. Но продавец арбуза не признал в покупателе своего клиента.

— Он стал все отрицать. Типа я не покупала у него арбуз. А доказательств нет, чеков никто не дает, — рассказала «Призыву» пострадавшая, — Конечно, мне не надо было даже пробовать эту ягоду. Она была с трещиной, а мякоть как вата желтого цвета. Но это понимаешь только потом.

О произошедшем женщина сообщила в Роспотребнадзор. По факту обращения контрольное ведомство совместно с редакцией «Призыва» организовало на точке продажи арбузов проверку. Вот только вместо продавца на месте был то ли охранник, то ли водитель. Когда мы подъехали к павильону, мужчина вышел из припаркованной рядом машины.

Это ваш товар?

Нет

Вы просто подъехали на машине, а товар не ваш

Я могу взять арбуз и унести себе домой?

Нет, хозяйка будет через 20 минут.

Я сюда в гости приехал к родственникам

И так в большинстве случаев, когда сотрудники в форме появляются в местах продажи, говорят в Роспотребнадзоре. Люди за прилавком внезапно оказываются случайными прохожими, товар на точке никому не принадлежит. А хозяева, если о них вообще заходит речь, отъехали по делам вместе с документами.

Марина Колтунова, руководитель пресс-службы управления Роспотребнадзора по Владимирской области :

Для потребителя никакой информации нет.

Мы не видим сопроводительных документов, которые подтверждают качество и безопасность товара, мы не видим продавцов на точке, ценников.

Часть продуктов реализуется навалом, что-то на поддонах, что-то на земле.

Так как отсутствуют продавцы, спрашивать медицинскую книжку даже не приходится, кроме того, опрятный внешний вид у продавца должен быть.

В данном случае на месте тоже оказался человек, с которого вроде как и не спросишь. Грузчик, помощник, охранник, но только не продавец. Он не был готов ответить на вопросы сотрудников Роспотребнадзора. Зато нашей съемочной группе активно предлагал арбуз.

Я просто так стою

Если вам надо, хотите угощаю

Т.е. сейчас любой покупатель к вам подъедет, вы товар не продаете, но угощаете. Сейчас машину любую тормознем, и вы угостите?

Нет, я здесь никто, можно так сказать.

В большинстве случаев сотрудники Роспотребнадзора могут составить только извещение о составлении протокола об административном правонарушении и отобрать образцы товара на анализ. Но продавцы давно не боятся штрафов. Если сравнить их с выручкой, то они минимальны. Люди в форме уйдут, а покупатели подтянутся. И мало кто из них спросит медкнижку и документы на арбузы.

Ранее «Призыв» сообщал, как ревизоры проверили продавцов в нескольких точках Владимира. В совместный рейд вышли сотрудники мэрии, Роспотребнадзора, полиции и налоговой службы. Владельцев фруктово-овощных базаров и ларьков проверили на наличие всех документов и выполнение СанПиНов.

Полина Тарбеева

Фото и видео «Призыва»