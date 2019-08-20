Жители Боголюбово спят с тазиками 

С тазиками в обнимку. В посёлке Боголюбово, в доме № 5 на улице Западной, люди мокнут под своей аварийной крышей. В минувшие выходные, когда выпала месячная норма осадков, чердак в этом доме вновь протопило. Вот уже 6 лет жильцы полувековой постройки ведут переписку с чиновниками, обивают пороги кабинетов. Люди хотят жить в нормальных условиях: чтобы с потолка не лило и обои от сырости не отваливались. Дом был построен в 1968 году. Капитальный ремонт здесь ни разу не проводился.

Светлана Сазанова, житель дома № 5 по ул. Западной:

Были во всех инстанциях, в которых только можно. И администрация наша, и администрация Суздальского района, и департамент ЖКХ, и Фонд капитального ремонта. Были везде. Вот папка документов — переписка только за один год.

Условия в доме безобразные. Лето пережить не можем, потому что течёт весь второй этаж, затапливает полностью. Спим с тазиками. Состояние нашего дома вообще ужасное.

Три года назад жильцы за свой счёт провели техническую экспертизу.

Заключение специалистов: жить под такой крышей нельзя, износ кровли — 100 процентов. Сначала в областном Фонде капремонта им обещали заменить крышу в 2018 году. Потом пришло письмо, где указаны 2020-2022 годы. Но на сайте Фонда капремонта эти даты не значатся, говорят люди. Они не понимают: выполнят ли власти своё обещание или это вновь отписка?

Бороться с протечками жильцам дома приходится своими силами. Они укрепляют кровлю любыми подручными материалами, стелют на чердаке клеёнки, ставят тазики. На саму крышу, правда, не забираются. Частично менять шифер, «заплаточно», нельзя, говорят мужчины, проблем возникнет ещё больше.

Эдуард Смирнов, житель п. Боголюбово:

Наверное, около десятка раз, постоянно по дружбе нас просят, чтобы мы хоть как-то помогли, подлатали. Но точно могу заявить, что с 2016 года они спят с тазами. Экспертиза у них была. Мы сами видели, что там надо полностью менять, не то что кровлю, а крышу полностью. Там беда.

Особенно где-то на стыках, мы даже боялись там под ними ходить. Потому что вот-вот обрушится. Там они настолько сгнили, что очень опасно.

Управляющей компании у дома нет. Местные депутаты по обращениям жителей справились в боголюбовской администрации: может ли та оказать помощь? Там объяснили: новая крыша стоит 1 миллион 800 тысяч рублей. Если жители соберут 10% от этой суммы — 180 тысяч, то местные власти смогут включить дом в краткосрочную программу ремонта.

— Квартир в доме мало, поэтому собираемость низкая. Той суммы, которую они собирали с 2014 года, не хватает, чтобы войти в эту программу. Но администрация по дому ведёт работу, — заверил Сергей Корнилов, глава администрации МО Боголюбовское. – Жителям надо на общем собрании проголосовать за сбор недостающей суммы, оформить это решение протоколом. Мы поможем им действовать дальше.

Жители хотят получить гарантию, что их крышу починят в ближайший год.

Им было трудно пережить это лето, а впереди осень и зима. И как поведёт себя полностью изношенная кровля неизвестно. На счету дома около 140 тысяч рублей, то есть жильцам 8 квартир придётся скинуться ещё по 5 тысяч рублей, чтобы войти в программу. Тогда, по словам местных властей, крышу им смогут заменить в 2020 году. «Призыв», со своей стороны, отправил запрос в Фонд капремонта для того, чтобы узнать, каковы там прогнозы по этому дому.

Ранее «Призыв» сообщал, что в летние дожди были протечки в дошкольном учреждении Юрьевца. К сентябрю кровлю детского сада № 82 должны заменить.

Татьяна Данилова

Фото и видео «Призыва»