Жителей собинских казарм переселят в малоэтажки

Аварийцы из Собинки готовятся к переселению. В новом жилом квартале строится кирпичный многоквартирный дом для жителей двух аварийных казарм. Новые квартиры получат 85 человек. На эти цели потратят 54 миллиона рублей.

По информации департамента ЖКХ, подрядчик работает качественно, справляется со сроками. Федеральный Фонд содействия реформированию ЖКХ уже одобрил несколько контрактов на строительство новых домов, перечислен первый транш из федерального бюджета.

Новые квартиры получат 85 человек.

Во Владимирской области наибольшая доля многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года, находится в Гусь-Хрустальном (29,3 тыс. кв.м), Струнино (14,2 тыс. кв.м), Киржаче (11,7 тыс. кв.м) и Собинке (10,9 тыс. кв.м). Во Владимире 35 аварийных домов.

Как «Призыв» писал ранее, в областном центре возникли проблемы с переселением жителей аварийного жилищного фонда. Некоторые аварийцы наотрез отказывают переезжать в спальные районы без инфраструктуры.

Анна Тумановская

Фото «Призыва»