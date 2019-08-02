Жильцы общежитий с огромными долгами за свет обратились в прокуратуру

Жители Владимира, проживающие в общежитии № 2 по улице 850-летия, обратились в областную и городскую прокуратуры за помощью по расчетам платежей за электричество. В прошлом месяце они получили квитанции с перерасчетом. Суммы в 5-12 тысяч рублей шокировали людей. Они не торопятся платить этот долг, потому что никак не поймут, как при работающих индивидуальных и общедомовых приборах учета, у них накопились такие суммы. Но и прокуратуры в свою очередь не спешат с рассмотрением жалобы.

— У нас отказываются принимать заявления, хотя и документы все предоставили. Но затребовали расчеты по электричеству за два года. Мы запросили эти данные в МКП «ЖКХ». Никто не торопится. На все запросы четко месяц, не меньше, — рассказывает жительница общежития Анна. — По квитанциям с долгами никто не торопится платить. Все ждут. Платим только текущие счета.

Все дополнительные счета выставил поставщик ресурса «ЭнергосбыТ плюс».

Разобраться в проблеме и оказать поддержку обещали городские и областные власти. Сити-менеджер Андрей Шохин заявил, что с муниципальной управляющей компанией (общежития обслуживает МКП «ЖКХ») город сможет все решить. Но похоже управленцам удалось убедить чиновников.

Александр Карпилович, начальник управления по связям с общественностью и СМИ Владимира

Мы прекрасно понимаем, что на протяжении ни одного, ни двух, а более лет люди ни за что не платили и вдруг пришли счета на оплату, это, понятно, не самое радостное известие.

Жители понимали, что оплачивали электричество только в пределах своей комнаты.

А вот энергоемкие приборы (стиральные машины, электрические плиты, микроволновые печи) стоят в местах общего пользования, на кухне или в коридоре.

Жители общежитий ждут поддержки властей и прокуратуры.

Жители удивлены такой позицией. Выходит, им говорили, что общедомовой счетчик исправен и показания с него снимают, а на самом деле, люди платили только по своим квартирам. В общем, запутали жильцов еще больше. МКП «ЖКХ» пришлось судиться с «ЭнергосбыТ» два года, чтобы разобраться в расчетах по электричеству. У жильцов, понятно, нет таких денег и ресурсов. Поэтому и уповают они на прокуратуру и жилищную инспекцию.

Как писал «Призыв» ранее, местные власти согласились оплатить убытки МКП «ЖКХ» за перелив воды в общежитиях. Из бюджета выделено около 4 миллионов рублей за сверхнормативное потребление ресурса в 55 общежитиях.

Анна Тумановская

Фото и видео «Призыв»