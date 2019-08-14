Женщины Владимира ищут защиты от мужей и детей 

— Десять лет назад такой проблемы не было, а сейчас она возникла. Больше обращаются пожилые женщины, — говорит Елена Ченцова, директор «Владимирского комплексного центра социального обслуживания населения». — Были случаи, когда безработный сын-алкоголик бил свою маму — она скрывалась у нас. Но заявления в полицию не писала. Была женщина, которую изводила наркоманка-дочь и руку поднимала на неё.

В последнее время портрет жертв изменился. Они страдают не только от мужей и сожителей. Стало больше пожилых женщин, терпящих унижения и побои от своих сыновей — алкоголиков и наркоманов.

Терпят побои, но потом вновь возвращаются к обидчикам. Феномен русской женщины — всепрощающей и сердобольной. Ежегодно около 400 женщин обращаются за помощью в кризисное отделение Владимира. Были случаи, когда, спасаясь от мужа либо сожителя, женщина прибегала в соцучреждение среди ночи, прямо в тапках. Но спустя какое-то время — воссоединение, новые скандалы и обиды.

Недавно одну женщину привезла полиция. Та оказалась гражданкой Республики Беларусь, приехавшей на заработки в Россию. Её обокрали по пути в Нижний Новгород. Женщину трудоустроили на временную работу, чтобы она смогла восстановить документы и купить билеты домой. Другую клиентку «кризисного» отделения, у которой были психические проблемы, нашли по дороге в Суздаль. Как там очутилась и где живёт, она не помнила. Потом соцработники выяснили: несчастная — жительница Московской области. Ей выправили документы и отвезли в Подольск, в интернат.

Отделение помощи женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, — единственное во Владимирской области. Открыто в 2011 году. Женщинам здесь дают приют – они могут переночевать, собраться с мыслями. В среднем в год в учреждении проживает до 60 человек. Для их пребывания созданы комфортные условия: есть кухня, зал с телевизором, своя прачечная. Посетительницы могут проживать в центре до трех месяцев, в некоторых случаях и дольше. Например, когда идёт оформление документов, поиск жилья.

Среди постояльцев соцучреждения были также беременные выпускницы детских домов, которым некуда было пойти, а ещё женщины из семей погорельцев, в том числе с маленькими детьми.

— В отделении у нас стоит детская коляска и кроватка. Был случай, что среди ночи прибегала женщина с маленьким ребёнком. Куда мы его денем в ночное время? Разместили вдвоём, — вспоминает Елена Ченцова. — Детей, если необходимо, мы переводим в реабилитационный центр, находящийся неподалёку от нас. Там есть все условия для проживания ребят: пятиразовое питание, игровое оборудование. Сейчас тесно сотрудничаем с некоммерческими организациями, принимающими мам с детьми. В Иваново, например, есть организация «Колыбель» — они дают приют мамочкам с малыми детьми. Там даже подобие детского сада есть — удобно для тех женщин, кто работает. Мы решаем проблемы, наших женщин мы не бросаем.

В «кризисном» отделении организованного питания нет. Женщины сами могут себя обеспечить едой (если работают или получают пенсию), но есть те, что «без гроша в кармане». Голодными никого не оставят. Отделение сотрудничает с благотворителями, спонсорами, передающими сюда крупы, макароны, консервы. Ещё жители соседних домов, зная профиль учреждения, несут яблоки, кабачки, картошку… Также центр принимает женскую и детскую одежду, игрушки. Любой желающий может отдать вещи нуждающимся. В отделение часто обращаются многодетные и малообеспеченные семьи.

Большую помощь пострадавшим от домашних тиранов оказывает психолог Татьяна Лобок. Специалист отделения помогает женщинам искать выход из ситуации насилия, восстанавливать самооценку и веру в себя. По словам Татьяны, тема домашнего насилия – табуированная в российском обществе. Об этом не принято жаловаться во всеуслышание, есть большой риск получить в ответ не сочувствие и поддержку, а ответ «сама виновата». Считается постыдным оказаться в такой истории, ведь общественное мнение гласит, что «с нормальными женщинами таких вещей не может происходить» и «надо было смотреть, с кем связываешься». А еще коронное: «Если ты это терпишь, не уходишь — значит, тебе нравится». На самом деле разорвать круг насилия и уйти не так просто, как кажется.

— Насилие физическое сопровождается ещё и эмоциональным давлением, обесцениваем, критикой. Если женщина находится в таком положении достаточно долго, ее взгляд на ситуацию искажается, возникает ощущение беспомощности, невозможности как-то повлиять на ситуацию, — подчёркивает Татьяна Лобок. – Опыт беспомощности накапливается, из этого круга достаточно сложно выйти. Мужчина-абьюзер стремится подавить и обесценить любую инициативу со стороны женщины, заставить сомневаться во всём, в первую очередь в собственных суждениях и выводах. А также лишить женщину круга общения, поссорить ее с друзьями и родными. Часто насилие в семье расцветает, когда женщина оказывается в материальной и эмоциональной зависимости от партнера: ухаживает за маленьким ребенком или соглашается уйти с работы, чтобы вести хозяйство и заботиться о муже. Ситуации абьюза (насилия) могут длиться годами.

С момента открытия в отделении установлена тревожная кнопка. Были случаи – приходилось вызывать полицию, когда в двери ломились разгневанные мужчины. Каждая пятая клиентка отделения — жертва домашнего насилия. Но их истории не рассматривают служители Фемиды.

Побитые мамы прощают своих детей, жены закрывают глаза на дебоши своих мужей.