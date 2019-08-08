Женщина «заложила» бомбу ради ремонта

Стали известны мотивы поведения жительницы Владимира, которая позвонила в полицию и сообщила о заложенной бомбе в общежитии на улице Асаткина. Пенсионерка была уверена, что таким образом сможет привлечь внимание к своей проблеме — ремонту комнаты, в которой она проживает. Позвонившая не скрывалась от представителей правоохранительных органов.

Ольга Михайловна, жительница общежития на ул. Асаткина, 32:

Я имею четко обоснованную гражданскую позицию. Если наши правоохранительные органы будут также не работать, то мы найдем способ, как защититься от них.

Это не угроза, это бессилие. Это доведение до состояния аффекта.

Как «Призыв» рассказывал ранее, после звонка в дежурную часть УВД эвакуировали всех жителей малосемейки. Люди стояли под дождем, пока полицейские проверяли комнату и общие помещения на первом этаже. Никаких подозрительных предметов ни полицейские, ни кинологи с собакой не нашли. У соседей и самой виновницы ЧП взяли показания. На том дело и закончилось. Наказание определит суд. По статье Уголовного кодекса женщине грозит солидный штраф, заключение или принудительные работы.

Ремонта комнаты жительница общежития так и не добилась.

— Жительница комнаты в этом доме ни за что не платит. Она является нанимателем одной комнаты, а вторую занимает незаконно. Мы выиграли два дела — по выселению и по взысканию долгов, — рассказывает начальник планово-экономического отдела МКП «ЖКХ» Елена Пискарева. — Наниматель обязан поддерживать помещение в надлежащем состоянии и платить за содержание общего имущества. Более того, он проводит и текущий ремонт в комнате.



В управляющей компании поясняют, что многие жители этого дома с общими кухнями, коридорами и санузлами ни за что не платят. Его содержание убыточно для управленцев. Долг всего дома — 600 тысяч рублей. Ни о каком капремонте и речи не идет, максимум — подготовительные работы к отопительному периоду.

Ольга Михайловна пытается через суд добиться от управляющей компании замены окон и дверей, но пока не вынесено окончательного решения.

Анна Тумановская

Фото и видео «Призыва»