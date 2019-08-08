Женщина «заложила» бомбу ради ремонта

Стали известны мотивы поведения жительницы Владимира, которая позвонила в полицию и сообщила о заложенной бомбе в общежитии на улице Асаткина. Пенсионерка была уверена, что таким образом сможет привлечь внимание к своей проблеме — ремонту комнаты, в которой она проживает. Позвонившая не скрывалась от представителей правоохранительных органов.
Ольга Михайловна, жительница общежития на ул. Асаткина, 32:
- Я имею четко обоснованную гражданскую позицию. Если наши правоохранительные органы будут также не работать, то мы найдем способ, как защититься от них.
- Это не угроза, это бессилие. Это доведение до состояния аффекта.
Как «Призыв» рассказывал ранее, после звонка в дежурную часть УВД эвакуировали всех жителей малосемейки. Люди стояли под дождем, пока полицейские проверяли комнату и общие помещения на первом этаже. Никаких подозрительных предметов ни полицейские, ни кинологи с собакой не нашли. У соседей и самой виновницы ЧП взяли показания. На том дело и закончилось. Наказание определит суд. По статье Уголовного кодекса женщине грозит солидный штраф, заключение или принудительные работы.
Ремонта комнаты жительница общежития так и не добилась.
— Жительница комнаты в этом доме ни за что не платит. Она является нанимателем одной комнаты, а вторую занимает незаконно. Мы выиграли два дела — по выселению и по взысканию долгов, — рассказывает начальник планово-экономического отдела МКП «ЖКХ» Елена Пискарева. — Наниматель обязан поддерживать помещение в надлежащем состоянии и платить за содержание общего имущества. Более того, он проводит и текущий ремонт в комнате.
В управляющей компании поясняют, что многие жители этого дома с общими кухнями, коридорами и санузлами ни за что не платят. Его содержание убыточно для управленцев. Долг всего дома — 600 тысяч рублей. Ни о каком капремонте и речи не идет, максимум — подготовительные работы к отопительному периоду.
Ольга Михайловна пытается через суд добиться от управляющей компании замены окон и дверей, но пока не вынесено окончательного решения.
Анна Тумановская
Фото и видео «Призыва»
Обсуждение