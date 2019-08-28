Женщин возьмут в дальнобойщики и выдадут парашют

Министерство труда России решило сократить список профессий, запрещенных для женщин. На пересмотр повлияла автоматизация технологических процессов и применение современного оборудования на рабочих местах. Если раньше список 2000 года включал в себя 456 специальностей, то 1 января 2021 году в силу вступит новый документ: женский труд будет ограничен всего в 98 профессиях.

С 2021 года женщины смогут водить большегрузы, трудиться машинистами электропоездов и высокоскоростных поездов, трактористами, парашютистами, заниматься ремонтом автомобилей. У них также появится возможность работать членами палубной команды (боцманом, шкипером и матросом) на морских и речных судах, за исключением работ в машинном отделении. Пополнят список профессии, связанные с верхолазными работами на высоте более 10 метров.

Повлияют ли нововведения на расстановку сил на рынке труда? Насколько высока зарплата в этих, пока еще мужских профессиях? И какие специалисты больше всего нужны сейчас на владимирском рынке труда? Обо всем этом мы спросили у эксперта – директора службы подбора персонала АБИ «Продакт» Екатерины Беловой.

Кто востребован и сколько платят

Сейчас на владимирском рынке труда сформировался острый дефицит специалистов рабочих специальностей: нужны рабочие на производство, слесари, монтажники. Профессии эти неженские, подчеркивает Екатерина Белова. Но слабый пол может рассчитывать на трудоустройство специалистами более высокой квалификации:

— Нужны ИТ-специалисты, инженеры, специалисты в сфере маркетинга, технологи на пищевом производстве, аналитики, работники сферы торговли и услуг, социальные работники. Средний уровень дохода для начинающего специалиста — 15 000 – 25 000 руб.

Опытный специалист во Владимире зарабатывает от 25 до 50 тысяч рублей.

Среди слесарей и монтажников вряд ли мы найдем женщин, а в остальных сферах они работают давно и довольно успешно. По данным популярного российского сервиса по поиску работы, во Владимире:

— web-разработчик может рассчитывать на зарплату от 60 000 руб.;

— web-аналитик – 80 000 руб.;

— программисты – до 120 000 руб.;

— профессионалам в области продаж готовы платить до 150 000 руб.;

— маркетологи, эсэмэмщики, директологи могут рассчитывать на зарплату в 30 000 рублей и выше.

И хотя в этих сферах мужчин больше, но и из женщин получаются классные аналитики, программисты и продажники.

Педагогов ищут всегда

А вот в исконно женских профессиях с зарплатами туго. В банке вакансий Центра занятости населения города Владимира открыты:

— 31 вакансия воспитателей (зарплата от 11 280 до 21 000 руб.);

— две вакансии по 27 000 рублей в дом ребенка поселка Головино;

— 30 вакансий для педагогов: зарплата от 11 800 до 35 000 руб. (зависит от нагрузки, стажа, категории).

Для Владимира на популярном сайте по поиску работы есть вакансии помощников руководителей (от 10 000 до 85 000 руб.), секретарей (от 15 000 до 55 000 руб.), продавцов (от 10 000 до 60 000 руб.), бухгалтеров (от 10 000 до 65 000 руб.), горничных (от 17 000 до 30 000 руб.), сиделок (от 20 000 до 30 000 руб).

Я бы в летчики пошла…

И, конечно, нам всем интересно будет узнать, сколько же зарабатывают мужчины в тех профессиях, куда женщинам пока ходу нет. Мы проанализировали данные одного их самых самые распространенных ресурсов.

По базе вакансий hh.ru и jooble.org, дальнобойщики получают 80 000 – 160 000 руб., машинисты электропоезда — 65 000 – 100 000 руб., трактористы — 15 000 – 40 000 руб., боцманы – 80 000 руб., матросы – 70 000 – 240 00 руб., альпинисты – 60 000 – 100 000 руб.

Это зарплаты по России. Вакансии подходят и для тех, кто согласен на переезд или «вахту». Во Владимире с предложениями и вознаграждением чуть скромнее. Машинисту тепловоза готовы платить 31 500 руб., трактористу – от 17 000 до 38 000 руб., альпинисту – 50 000 руб., дальнобойщику – от 50 000 руб. (без опыта) до 100 000 руб. Вакансий для матросов, боцманов и парашютистов в нашем городе мы не нашли.

Да, через два года женщины смогут выбирать эти специальности, но вот готов ли будет работодатель брать дам на работу с сохранением «мужской» заработной платы, время покажет.

Где искать работу во Владимире?

— «Центр занятости населения»: г. Владимир, ул.Белоконской, 6а;

— специализированные сайты в Интернете;

— странички в социальных сетях.

Елена Середина

Заглавное фото: c.radikal.ru