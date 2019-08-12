Жаркое лето вернется вместе с дождями

Лето возвращается во Владимирскую область. Как заверяют синоптики, наступившая неделя будет теплой. В дневные часы температура воздуха составит +22…+23 градуса, ночью +12…+15 градусов. Самым жарким днем станет четверг. Ожидается, что термометры покажут долгожданные +25 градусов. Но не все так радужно. Потепление принесет с собой дожди и, возможно, даже грозы.

— Солнце будет чередоваться с короткими дождями. То есть, в принципе, вполне такое умеренное августовское лето с комфортной температурой, — рассказал информагентству «Национальная Служба Новостей» специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Самым жарким днем недели станет четверг.

Атмосферное давление тоже будет меняться в течение недели, к среде оно упадет до 741 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы, а к пятнице будет опять повышаться.

Между тем всего месяц остался до окончания подготовительного периода перед пуском тепла в дома жителей Владимирской области. Ранее «Призыв» писал, что пока системы готовы только на 67%.

Ольга Ефремова

Фото «Призыва»