Жалоба ООО «Торговый дом «Виал» (г.Москва) на положения аукционной документации признана необоснованной

Комиссия Владимирского УФАС России рассмотрела жалобу ООО «Торговый дом «Виал» на положения документации электронного аукциона на поставку лекарственного препарата для медицинского применения (Оксалиплатин) для нужд ГБУЗ ВО «Областной клинический онкологический диспансер».

По мнению заявителя, в аукционной документации содержатся положения, ограничивающие количество участников закупки (в частности по одной из позиций отсутствует возможность поставки товара в кратной дозировке и двойном количестве).

Заслушав мнения сторон, изучив представленные документы, Комиссия приняла решение о признании жалобы ООО «Торговый дом «Виал» по доводам, изложенным в ней, необоснованной.