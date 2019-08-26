Жалоба ООО «Тендер Групп» на действия заказчика признана необоснованной

Комиссия Владимирского УФАС России по контролю в сфере закупок рассмотрела жалобу ООО «Тендер Групп» на действия заказчика при проведении электронного аукциона на поставку расходных материалов для оргтехники для обеспечения нужд Управления Федерального казначейства по Воронежской области.

Заявитель, являясь победителем по электронному аукциону в своей жалобе указал, что заказчик неправомерно отказался вносить изменения в проект контракта в соответствии с поданным им протоколом разногласий.

Комиссия Владимирского УФАС России установила, что действия заказчика в полной мере соответствуют требованиям Закона о контрактной системе в сфере закупок.

На основании выше установленного, Комиссия Владимирского УФАС России по контролю в сфере закупок признала жалобу ООО «Тендер Групп» необоснованной.