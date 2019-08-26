Жалоба ООО «Стройдорсервис» признана необоснованной

Комиссия Владимирского УФАС России по контролю в сфере закупок рассмотрела жалобу ООО «Стройдорсервис» на действия комиссии при проведении электронного аукциона на право заключить муниципальный контракт на выполнение работ по капитальному ремонту асфальтового покрытия и благоустройству территории больничного комплекса по адресу: г.Вязники, ул.Киселева, д.72 для нужд государственного бюджетного учреждения здравоохранения Владимирской области «Вязниковская районная больница».

Заявитель в своей жалобе указал, что аукционная комиссия неправомерно признала его заявку несоответствующей требованиям аукционной документации и необоснованно не допустила его к участию в электронном аукционе.

Комиссия Владимирского УФАС России установила, что аукционная комиссия, действуя в пределах своих полномочий в рамках статьи 67 Закона о контрактной системе в сфере закупок, а именно проверяя первые части заявок на соответствие требованиям, установленным документацией о таком аукционе, правомерно отказала заявителю в допуске к участию в электронном аукционе.

Рассмотрев представленные документы, заслушав мнения сторон, Комиссия пришла к выводу о признании жалобы ООО «Стройдорсервис» по доводам, изложенным в ней необоснованной.