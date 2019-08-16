Жалоба ООО «Синергия» (г.Калуга) на положения конкурсной документации признана обоснованной, в отношении заказчика выдано предписание

Комиссия Владимирского УФАС России рассмотрела жалобу ООО «Синергия» на положения документации открытого конкурса в электронной форме на оказание услуг по выполнению научно-исследовательской работы по теме «Разработка проекта стратегии социально-экономического развития Владимирской области до 2035 года» для нужд администрации Владимирской области.

По мнению заявителя, в конкурсной документации заказчиком неправомерно установлено требование о наличии у участников закупки лицензии на осуществление образовательной деятельности.

Заслушав мнения сторон, изучив представленные документы, Комиссия приняла решение о признании жалобы ООО «Синергия» по доводам, изложенным в ней, обоснованной. В отношении заказчика, конкурсной комиссии вынесено предписание об устранении нарушений законодательства о контрактной системе в сфере закупок.