Жалоба ООО «СИБСИТИСТРОЙ» признана обоснованной

Комиссия Владимирского УФАС России по контролю в сфере закупок рассмотрела жалобу ООО «СИБСИТИСТРОЙ» на положение документации на право заключить муниципальный контракт на «Восстановление и экологическую реабилитацию реки Серая в черте г. Александров Владимирской области в 2019 году» для нужд муниципального образования Александровский района.

Заявитель считает, что при размещении данной закупки заказчик нарушил требования части 2 статьи 44, части 52 статьи 112 Закона о контрактной системе в сфере закупок.

В результате рассмотрения жалобы, Комиссия пришла к выводу о том, что Заказчику при указании способа обеспечения заявок на участие в электронном аукционе следовало установить возможность предоставления участником закупки обеспечения заявки на участие в аукционе, в том числе, в виде банковской гарантии после 30 июня до даты окончания подачи заявок.

На основании вышеизложенного Комиссия приходит к выводу, что установление способа обеспечения заявок на участие в электронном аукционе только путем внесения денежных средств в период с 28.06.2019 по 26.07.2019 включительно нарушает положения части 2 статьи 44 Закона о контрактной системе в сфере закупок и содержат признаки состава административного правонарушения, предусмотренного частью 4.2 статьи 7.30 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях