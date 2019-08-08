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Жалоба ООО «Сетевые решения» (г.Владимир) на положения аукционной документации признана обоснованной, заказчику выдано предписание

Комиссия  Владимирского УФАС России рассмотрела жалобу  ООО «Сетевые решения» на  положения документации электронного аукциона на выполнение работ по текущему ремонту  пожарной сигнализации и системы оповещения общежития № 8 ВлГУ.

По мнению заявителя, аукционная документация составлена без учета того, что победителем закупки может быть лицо применяющее упрощенную систему налогообложения, и оно должно будет заключить контракт с учетом НДС, что является неправомерным.

Заслушав мнения сторон, изучив представленные документы, Комиссия приняла решение о признании жалобы  ООО «Сетевые решения»  по доводам, изложенным в ней,   обоснованной. В отношении заказчика, аукционной комиссии вынесено предписание об устранении нарушений законодательства о контрактной системе в  сфере закупок.

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