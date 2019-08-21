Жалоба ООО «Романов» признана необоснованной

Комиссия Владимирского УФАС России по контролю в сфере закупок рассмотрела жалобу ООО «Романов» на положение документации при проведении электронного аукциона на право заключить гражданско-правовой договор бюджетного учреждения на закупку медицинского оборудования (аппарат рентгеномаммографический цифровой) для нужд ГБУЗ ВО «ГБ №6 г. Владимира».

Заявитель считает, что в аукционной документации имеются требования, которые являются излишними и ограничивают конкуренцию.

Руководствуясь статьей 99, частью 8 статьи 106 Закона о контрактной системе в сфере закупок, Комиссия Владимирского УФАС России признала жалобу ООО «Романов» частично обоснованной (в части нарушения требования пункта 1 части 1, части 2 статьи 33, пункта 2 части 1 статьи 64 Закона о контрактной системе в сфере закупок); признать заказчика нарушившим требования пункта 1 части 1, части 2 статьи 33, пункта 2 части 1 статьи 64 Закона о контрактной системе в сфере закупок; выдать заказчику, аукционной комиссии, оператору электронной торговой площадки предписание об устранении нарушений законодательства о контрактной системе в сфере закупок; передать материалы настоящего дела о нарушении законодательства о контрактной системе в сфере закупок уполномоченному лицу для рассмотрения вопроса о возбуждении административного производства в отношении виновных лиц.