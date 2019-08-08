Жалоба ООО «Реноватор» (г.Москва) на положения аукционной документации признана необоснованной

Комиссия Владимирского УФАС России рассмотрела жалобу ООО «Реноватор» на положения документации электронного аукциона на выполнение работ по капитальному ремонту здания и отдельных элементов кровли МБОУ СОШ № 34.

По мнению заявителя, в аукционной документации в нарушение требований законодательства, не установлены условия привлечения к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в соответствии с типовыми условиями контракта.

Заслушав мнения сторон, изучив представленные документы, Комиссия приняла решение о признании жалобы ООО «Реноватор» по доводам, изложенным в ней, необоснованной.