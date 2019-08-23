Жалоба ООО «Оргремстрой» признана обоснованной, предписание выдано

Комиссия Владимирского УФАС России по контролю в сфере закупок рассмотрела жалобу ООО «Оргремстрой» на положение документации при проведении электронного аукциона на cтроительство универсального спортивного зала с плавательным бассейном в г. Собинка Владимирская область — 2 этап для нужд администрации Собинского района.

По мнению Заявителя, Заказчик нарушил часть 4 статьи 31 Закона о контрактной системе в сфере закупок.

Изучив представленные документы, исследовав доказательства, Комиссия Владимирского УФАС России пришла к выводу, что довод подтвержден, а действия заказчика нарушают часть 4 статьи 31 Закона о контрактной системе в сфере закупок и содержат признаки состава административного правонарушения, предусмотренного частью 4.2 статьи 7.30 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Кроме того, по результатам проведения внеплановой проверки Комиссия Владимирского УФАС России установила, что в информационной карте электронного аукциона на cтроительство универсального спортивного зала с плавательным бассейном в г. Собинка Владимирская область — 2 этап для нужд администрации Собинского района в пункте 39 срок выполнения работ – 1 месяц.

Однако, извещением о проведении данного электронного аукциона и проектом контракта срок выполнения работ – 11 месяцев.

Таким образом, разночтения положений документации об Аукционе нарушают пункт 1 части 1 статьи 64 Закона о контрактной системе, что содержит признаки состава административного правонарушения, предусмотренного частью 4.2 статьи 7.30 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.