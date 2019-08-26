Жалоба ООО «Мегаполис» признана необоснованной

Комиссия Владимирского УФАС России по контролю в сфере закупок рассмотрела жалобу ООО «Мегаполис» на действия комиссии при проведении электронного аукциона на выполнение работ по текущему ремонту кровли здания необоснованной.

Заявитель в своей жалобе указал, что аукционная комиссия неправомерно признала его заявку не соответствующей требованиям аукционной документации и необоснованно не допустила его к участию в электронном аукционе.

Комиссия Владимирского УФАС России установила, что аукционная комиссия, действуя в пределах своих полномочий в рамках статьи 69 Закона о контрактной системе в сфере закупок, а именно проверяя вторые части заявок на соответствие требованиям, установленным документацией о таком аукционе, правомерно отказала заявителю в допуске к участию в электронном аукционе.

Рассмотрев представленные документы, заслушав мнения сторон, Комиссия пришла к выводу о признании жалобы ООО «Мегаполис» по доводам, изложенным в ней необоснованной.