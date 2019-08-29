Жалоба ООО «МЕДИКО-ФИЗИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» признана необоснованной

Комиссия Владимирского УФАС России по контролю в сфере закупок рассмотрела жалобу ООО «МЕДИКО-ФИЗИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» на действия комиссии при проведении электронного аукционе на право заключить гражданско-правовой договор бюджетного учреждения на поставку фиксирующих устройств для нужд государственного бюджетного учреждения здравоохранения Владимирской области «Областной клинический онкологический диспансер».

Заявитель в своей жалобе указал, что аукционная комиссия неправомерно признала его заявку несоответствующей требованиям аукционной документации.

Комиссия Владимирского УФАС России установила, что аукционная комиссия, действуя в пределах своих полномочий в рамках статьи 69 Закона о контрактной системе в сфере закупок, а именно проверяя вторые части заявок на соответствие требованиям, установленным документацией о таком аукционе, правомерно признала заявку ООО «МЕДИКО-ФИЗИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» несоответствующей требованиям аукционной документации.

Рассмотрев представленные документы, заслушав мнения сторон, Комиссия пришла к выводу о признании жалобы ООО «МЕДИКО-ФИЗИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» по доводам, изложенным в ней необоснованной.