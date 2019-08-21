Жалоба ООО «Максис» признана необоснованной

Комиссия Владимирского УФАС России по контролю в сфере закупок рассмотрела жалобу ООО «Максис» (г. Владимир) на положение документации при проведении электронного аукциона в электронной форме на право заключения государственного контракта на поставку серверов, системы хранения данных.

Заявитель считает, что в аукционной документации имеются требования, которые являются излишними и ограничивают конкуренцию.

Рассмотрев материалы дела, Комиссия Владимирского УФАС России пришла к выводу, что в техническом задании заказчик устанавливает те качественные характеристики объекта закупки, которые ему необходимы как ключевые, а указание заказчиком особых характеристик товара, которые отвечают его потребностям и необходимы заказчику с учетом специфики использования такого товара, не может рассматриваться как ограничение круга потенциальных участников закупки.

Жалоба ООО «Максис» признана по доводам, изложенным в ней, необоснованной.