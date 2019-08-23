Жалоба ООО «Лаборатория цифрового зрения» признана необоснованной

Комиссия Владимирского УФАС России по контролю в сфере закупок рассмотрела жалобу ООО «Лаборатория цифрового зрения» на положение документации при проведении электронного аукциона на право заключить государственный контракт казенного учреждения на закупку технических средств автоматической фото-видеофиксации для нужд ГКУ ВО «Центр безопасности дорожного движения Владимирской области».

Заявитель считает, что в аукционной документации имеются нестандартные показатели, требования, установленные заказчиком являются излишними, нестандартными показателями и ограничивают конкуренцию.

Рассмотрев материалы дела, Комиссия Владимирского УФАС России установила, что установленные заказчиком требования к техническим средствам автоматической фото-видеофиксации не нарушают правил описания объекта закупки, установленные статьей 33 Закона о контрактной системе в сфере закупок, поскольку включают требования исходя из своей хозяйственной необходимости, не ограничивая при этом участников закупки.

Жалоба ООО «Лаборатория цифрового зрения» признана по доводам, изложенным в ней, необоснованной.