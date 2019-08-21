Жалоба ООО «ИТС Поволжья» признана обоснованной

Комиссия Владимирского УФАС России по контролю в сфере закупок рассмотрела жалобу ООО «ИТС Поволжья» на действия комиссии при проведении электронного аукциона на право заключить государственный контракт казенного учреждения на закупку технических средств автоматической фото-видеофиксации для нужд Государственного казенного учреждения Владимирской области «Центр безопасности дорожного движения Владимирской области» (ГКУ ВО «ЦБДД ВО»).

Заявитель в своей жалобе указал, что аукционная комиссия неправомерно признала его заявку несоответствующей требованиям аукционной документации.

Комиссия Владимирского УФАС России установила, что аукционная комиссия, действуя в пределах своих полномочий в рамках статьи 69 Закона о контрактной системе в сфере закупок, а именно проверяя вторые части заявок на соответствие требованиям, установленным документацией о таком аукционе, неправомерно приняла решение о несоответствии заявки ООО «ИТС Поволжья» на участие в электронном аукционе требованиям, установленным документацией о таком аукционе, по основаниям указанным в протоколе подведения итогов электронного аукциона.

На основании выше установленного, Комиссия Владимирского УФАС России по контролю в сфере закупок признала жалобу ООО «ИТС Поволжья» обоснованной, однако предписание об устранении нарушений законодательства о контрактной системе в сфере закупок решила не выдавать ввиду ранее выданного предписания в рамках дела о нарушении законодательства о контрактной системе в сфере закупок.