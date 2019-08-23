Жалоба ООО «ГАРАНТ» признана необоснованной

Комиссия Владимирского УФАС России по контролю в сфере закупок рассмотрела жалобу ООО «ГАРАНТ» на действия аукционной комиссии при рассмотрении вторых частей заявок на право заключить контракт на выполнение работ по объекту «Капитальный ремонт моста через реку Каменка по ул. Коровники в городе Суздаль» для нужд администрации г. Суздаля Владимирской области.

По мнению заявителя, аукционная комиссия необоснованно отказала в доступе к участию в указанном электронном аукционе заявке ООО «ГАРАНТ».

Проанализировав вторую часть заявки заявителя установлено, что заявителем во второй части заявки представлена выписка из реестра членов саморегулируемой организации в п. 3.2 которой указан первый уровень ответственности, т.е. заявитель как член СРО имеет право выполнять работы, стоимость которых по одному договору подряда не должна превышать 60 000 000 руб. Вместе с тем, предложение Заявителя о цене контракта составляло сумму в размере 63 000 000 руб.

На основании вышеизложенного, Комиссия Владимирского УФАС России пришла к выводу о том, что нарушений в действиях аукционной комиссии при отклонении заявки заявителя, не установлено.