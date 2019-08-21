Жалоба ИП М… на действия заказчика признана необоснованной

Комиссия Владимирского УФАС России по контролю в сфере закупок рассмотрела жалобу ИП М… на действия заказчика при проведении электронного аукциона на право заключить государственный контракт на текущий ремонт пешеходной дорожки п. Колокша (вдоль автомобильной дороги общего пользования регионального значения “Волга-ст.Колокша-Устье”) для нужд Собинского района.

Заявитель, являясь победителем по электронному аукциону в своей жалобе указал, что заказчик неправомерно признал ИП М… уклонившимся от заключения контракта.

Комиссия Владимирского УФАС России установила, что действия заказчика по признанию ИП М… фактически не предоставившего надлежащее обеспечение исполнения контракта или информацию, подтверждающую добросовестность участника закупки, с учетом требований статьи 37 Закона о контрактной системе, уклонившимся от заключения контракта, соответствуют требованиям части 13 статьи 83.2 Закона о контрактной системе в сфере закупок.

На основании выше установленного, Комиссия Владимирского УФАС России по контролю в сфере закупок признала жалобу ИП М… необоснованной.