Жалоба ИП «Б…» на действия комиссии признана необоснованной

Комиссия Владимирского УФАС России по контролю в сфере закупок рассмотрела жалобу ИП «Б…» на действия комиссии при проведении электронного аукциона на оказание услуг по медицинскому осмотру (предрейсовому, послерейсовому) водителей транспортных средств ФКУ «ЦХИСО УМВД России по Владимирской области», находящихся в безвозмездном пользовании ОМВД России по Вязниковскому району.

Заявитель в своей жалобе указал, что аукционная комиссия заказчика неправомерно признала его заявку несоответствующей требованиям аукционной документации.

Комиссия Владимирского УФАС России установила, что аукционная комиссия, действуя в пределах своих полномочий в рамках статьи 69 Закона о контрактной системе в сфере закупок, а именно проверяя вторые части заявок на соответствие требованиям, установленным документацией о таком аукционе, правомерно приняла решение о несоответствии заявки заявителя на участие в электронном аукционе требованиям, установленным документацией о таком аукционе.

На основании выше установленного, Комиссия Владимирского УФАС России по контролю в сфере закупок признала жалобу «ИП Б…» необоснованной.

Однако по результатам проведения внеплановой проверки Комиссией Владимирского УФАС России установлено, что при утверждении документации заказчиком нарушена часть 2 статьи 8 Закона о контрактной системе в сфере закупок.

В силу изложенного, в отношении аукционной комиссии, заказчика, оператора электронной торговой площадки выдано предписание об устранении нарушений законодательства о контрактной системе в сфере закупок.