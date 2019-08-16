Жалоба ИП «Б…» (г.Владимир) на действия аукционной комиссии признана частично обоснованной, в отношении заказчика вынесено предписание

Комиссия Владимирского УФАС России рассмотрела жалобу «ИП Б…» на действия комиссии при проведении электронного аукциона на прочую закупку товаров, работ, услуг (оказание услуг по медицинскому осмотру (предрейсовому, послерейсовому) водителей транспортных средств ФКУ «ЦХиСО УМВД России по Владимирской области», находящихся в безвозмездном пользовании ОМВД России по Александровскому району.

По мнению заявителя, аукционная комиссия необоснованно признала его аукционную заявку несоответствующей требованиям аукционной документации по причине того, что в его лицензии на осуществлении медицинской деятельности отсутствует адрес оказания услуг, заявленный заказчиком. Кроме того, в протоколе подведения итогов электронного аукциона некорректно указано основание отклонения заявки ИП «Б…»

Заслушав мнения сторон, изучив представленные документы, Комиссия приняла решение о признании жалобы ИП «Б…» по доводам, изложенным в ней, частично обоснованной (в части некорректного указания в протоколе подведения итогов электронного аукциона оснований отклонения заявки ИП «Б…»). Кроме того, в результате проведенной внеплановой проверки, Комиссией было установлено, что заказчиком чрезмерно конкретизировано место оказания услуг, что приводит к ограничению количества участников закупки. В силу изложенного, в отношении заказчика выдано предписание об устранении нарушений законодательства о закупках.