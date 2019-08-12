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Жалоба гражданина «И…» оставлена без рассмотрения

В адрес Владимирского УФАС  поступила жалоба  гражданина «И…» на действия организатора торгов ИП «Б…»  по продаже арестованного имущества — жилых помещений в г.Струнино Владимирской области.

            Установлено, что заявитель    заявку на участие в торгах не подавал.

            В силу части 2 статьи 18.1  Закона о защите  конкуренции  лица, не подававшие заявку на участие в торгах,  имеют  право обратиться  в  антимонопольную  службу  исключительно  с  жалобой  на нарушение  порядка  размещения  информации  о  проведении  торгов  или порядка  подачи  заявок.

            Доводы жалобы, сводятся к несогласию проведения торгов в рамках Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве».

При таких обстоятельствах, у Комиссии отсутствуют правовые основания для рассмотрения жалобы в порядке, установленном статьей 18.1 Закона о защите конкуренции, в связи с чем, жалоба  гражданина «И…» оставлена без рассмотрения.

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