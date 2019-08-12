В адрес Владимирского УФАС поступила жалоба гражданина «И…» на действия организатора торгов ИП «Б…» по продаже арестованного имущества — жилых помещений в г.Струнино Владимирской области.

Установлено, что заявитель заявку на участие в торгах не подавал.

В силу части 2 статьи 18.1 Закона о защите конкуренции лица, не подававшие заявку на участие в торгах, имеют право обратиться в антимонопольную службу исключительно с жалобой на нарушение порядка размещения информации о проведении торгов или порядка подачи заявок.

Доводы жалобы, сводятся к несогласию проведения торгов в рамках Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве».

При таких обстоятельствах, у Комиссии отсутствуют правовые основания для рассмотрения жалобы в порядке, установленном статьей 18.1 Закона о защите конкуренции, в связи с чем, жалоба гражданина «И…» оставлена без рассмотрения.