Жалоба АО СЗ «Монострой» на действия организатора торгов признана обоснованной

В Управление Федеральной антимонопольной службы по Владимирской области поступила жалоба АО СЗ «Монострой» на действия организатора торгов — Управление земельными ресурсами администрации города Владимира на право заключения договора аренды земельного участка по адресу Владимирская область, г.Владимир, ул. Большая Нижегородская, в районе д.12, категория земель — земли населенных пунктов, площадь земельного участка: 4716 кв.м.

Заявитель считает, что его заявка была отклонена неправомерно.

Жалоба была рассмотрена антимонопольным органом в порядке, установленном статьей 18.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

АО СЗ «Монострой» в ходе рассмотрения жалобы заявило несколько доводов, обосновывающих позицию общества.

Рассмотрев жалобу, Комиссия приходит к выводу о признании одного из доводов жалобы относительно неправомерности отклонения заявки по причине неправильного указания назначения платежа обоснованным.

Вместе с тем, Комиссия установила отсутствие необходимых документов в составе заявки АО СЗ Монострой, в связи с чем заявка подлежала отклонению.

В связи с вышеизложенным, Комиссия решила предписание не выдавать.