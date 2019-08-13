Жалоба АО «ЭР-Телеком Холдинг» признана обоснованной

Комиссия Владимирского УФАС России по контролю в сфере закупок рассмотрела жалобу АО «ЭР-Телеком Холдинг» на действия комиссии при проведении электронного аукциона на право заключить государственный контракт казенного учреждения на закупку технических средств автоматической фото-видеофиксации для нужд Государственного казенного учреждения Владимирской области «Центр безопасности дорожного движения Владимирской области» (ГКУ ВО «ЦБДД ВО»).

Заявитель в своей жалобе указал, что аукционная комиссия неправомерно признала его заявку несоответствующей требованиям аукционной документации.

По результатам проведения внеплановой проверки Комиссией Владимирского УФАС России установлено, что согласно протоколу подведения итогов электронного аукциона заявка участника ООО «ИТС ПОВОЛЖЬЯ» признана несоответствующей требованиям.

Комиссия Владимирского УФАС России установила, что аукционная комиссия, действуя в пределах своих полномочий в рамках статьи 69 Закона о контрактной системе в сфере закупок, неправомерно приняла решение о несоответствии заявки ООО «ИТС ПОВОЛЖЬЯ» на участие в электронном аукционе требованиям, установленным документацией о таком аукционе, по основаниям указанным в протоколе подведения итогов электронного аукциона.

На основании выше установленного, Комиссия Владимирского УФАС России по контролю в сфере закупок признала жалобу АО «ЭР-Телеком Холдинг» обоснованной.

В силу изложенного, в отношении аукционной комиссии, оператора электронной торговой площадки выдано предписание об устранении нарушений законодательства о контрактной системе в сфере закупок.