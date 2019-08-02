Земли Филипповского суд признал собственностью государства

Жители Филипповского выиграли важный суд в борьбе за лес Киржачского района. От этого решения зависела судьба земельного участка в 1,5 тысячи гектаров. Вот уже три года люди пытаются не допустить вырубку реликтовых сосен и строительства мусорного полигона. В итоге Фемида встала на сторону Росимущества и инициативной группы Филипповского – земли признали государственными.

Права Российской Федерации на филипповский лес в областном Арбитражном суде рассматривать начали ещё в 2015 году. Первый раз это право судья признал «отсутствующим». Но в мае этого года в этом же Арбитражном суде государство в правах восстановили. Такое решение не понравилось ответчикам по делу о филипповском лесе – представителям нынешних владельцев этой земли. Они подали апелляционную жалобу.

1500 га леса бывшее руководство сельского поселения продало за 27 миллионов рублей (около 200 рублей за сотку).

Выступления участников судебного процесса были чётко регламентированы — не более 7-10 минут. Но представитель «Метровагонмаша», пытаясь доказать, что 1,5 тысячи гектаров реликтового леса 50 лет назад советские власти «подарили» Мытищинскому машиностроительному заводу, потратил почти полчаса.

— Мы не согласны с решением суда первой инстанции, — заявил Юрий Алексеев, представитель «Метровагонмаша». — По сути дела РСФСР и Российская Федерация являются одним и тем же субъектом правоотношений, и при таких обстоятельствах Российская Федерация как участник гражданских правоотношений не могло не знать о вынесенном в 1967 году им же самим распоряжении Совета Министров. Даже несмотря на секретный статус этого документа. Таким образом, Росимущество в 2015 году не выразило никаких своих возражений относительно того, что этот участок был исключен из земель лесного фонда, и тем самым согласилось с этим обстоятельством.

Судиться с коммерсантами, в планах которых построить на этих землях мусорный полигон, местные жители начали в январе этого года. На каждое заседание в Арбитражный суд приезжает целый автобус жителей Филипповского. А это больше 50 человек. Защитить лес от вырубки на суд приехали и жители Московской области, у кого в сельском поселении Филипповское есть дачи. СНТ «Захарово» находится в 900 метрах от предполагаемой свалки.

Ольга Година, жительница Москвы:

На карте стоят огромные деньги. Они так просто не откажутся от своих проектов. Мы это понимаем. Но мы здесь стоим до конца, потому что это наши дети, это наше будущее. У меня четверо внуков, они всё лето проводят у меня на даче. И они пьют воду, которую мы качаем из недр под нашим участком. Мы очень бережно относимся к нашему участку.

Мы пьём эту воду из крана. Она очень чистая. И что произойдет, если здесь будет огромная свалка? Мы должны будем отсюда уйти.

Сейчас главная зацепка в деле о филипповском лесе — распоряжение Совета Министров от 1967 года. Когда начались суды, истцам удалось этот документ рассекретить. И на каждом заседании обе стороны пытаются доказать друг другу значение слов, написанных в документе. Представитель Росимущества настаивает, что «отвод земли» не означает её исключение от гослесфонда.

— Всё-таки отвод земель – это предоставление. Здесь нет формулировки «изъятие», — подчеркнула Елена Котова, начальник отдела правового обеспечения территориального управления Росимущества. — Считаем, что данный земельный участок из земель лесного фонда был исключен незаконно и необоснованно. Данный участок предоставлялся исключительно в пользование, и постановка его на кадастровый учёт как земли промышленности незаконна и нарушает права Российской Федерации.

— Наши оппоненты читают только то, что им выгодно. «Земельный участок из земель лесного фонда отводится», но в самом последнем абзаце сказано, что отводится для чего – «для ведения лесного хозяйства». И на них возлагается обязанность по охране леса, — процитировала рассекреченный документ Татьяна Гусева, юрист инициативной группы Филипповского. – Ни о каком исключении земельного участка из земель государственного лесного фонда не говорится. В силу Лесного кодекса право собственности на лес существует независимо от того, зарегистрировано это право в Росреестре или нет.

В поддержку Росимущества на суде выступили представители Министерства обороны и департамента лесного хозяйства по ЦФО. Оба также пытались доказать, что ответчики не обладают никакими документами, подтверждающими их право на собственность филипповского леса.

Вячеслав Строгов, представитель Минобороны:

Позиция Минобороны аналогична позиции Росимущества. Считаем, что это земли лесного фонда и всегда ими были. Проанализировали публичную кадастровую карту, весь квартал находится в зоне ответственности, подведомственной Министерству обороны РФ.

Представители жалоб говорили, что земли выведены из лесного фонда. Однако никаких документов, свидетельствующих об этом, в деле всё-таки нет.

— Департамент поддерживает позицию Росимущества по данному вопросу, считаем доводы, которые заявлены в апелляционной жалобе, безосновательными. Земли лесного фонда являются собственностью Российской Федерации, и только собственник может распорядиться своим имуществом. Доказательств того, что собственник перевёл земли из одной категории в другую, таких документов нет. Право собственности относится к абсолютным правам, — уверен Валерий Алфимов, начальник отдела правового обеспечения департамента лесного хозяйства по ЦФО.

В итоге после двухчасового судебного заседания апелляционная жалоба «Метровагонмаша» не была удовлетворена.

Решение Арбитражного суда от 29 мая 2019 года осталось без изменений. Это означает, что право собственности Российской Федерации на спорный земельный участок в 1500 гектаров существует. И теперь в основном судебном заседании активисты Филипповского будут смело утверждать: земли лесфонда не переводились в иные категории.

Ранее «Призыв» сообщал, что учёные РАН предложили сделать филипповский лес особо охраняемой территорией. С этой инициативой они обратились к губернатору Владимирской области.

Татьяна Данилова

Фото и видео «Призыва»