Заброшенный бункер оказался никому не нужен 

Заброшенный бункер в подвале жилого дома на улице Мира во Владимире оказался бесхозным при хозяевах. Бомбоубежище даже облюбовали бомжи. От непрошеных гостей удалось избавиться, во избежание пожаров в прошлом году из бункера вывезли бытовой и строительный мусор. Теперь жильцы требуют навести там порядок или отдать им помещение. Несмотря на то, что бункер находится на балансе города, в администрации дали понять, что заниматься его благоустройством не намерены.

В официальном ответе «Призыву» чиновники пояснили, что с момента передачи жилого фонда АО «Владимирский химический завод» в муниципальную собственность в 1996 году, сооружение защитной обороны никогда не использовалось по назначению и даже не планировалось.

Мероприятия гражданской обороны в бункере никогда не проводились.

— Данное ЗС ГО введено в эксплуатацию в 1957 году. В нем отсутствуют системы жизнеобеспечения укрываемых, утрачены защитные свойства убежища, системы коммуникаций в ветхом состоянии, освещение частично отсутствует, входные двери неисправны. Объект фактически представляет собой обычный подвал с коммуникациями электро-, тепло- и водоснабжения многоквартирного жилого дома. На входной двери подъезда дома установлен кодовый замок. Доступ в подвал имеют только жители дома и рабочий персонал управляющей компании, — пояснили «Призыву» в мэрии.

«Призыв» в своем обращении также поинтересовался, могут ли сами жильцы или управляющая компания приватизировать бункер? В мэрии пояснили, что на данный момент это невозможно.

— В соответствии с пунктом 2.1.37 Государственной программы приватизации государственных и муниципальных предприятий в Российской Федерации, приватизация объектов и имущества гражданской обороны запрещена. В связи с этим приватизация подвального помещения с встроенным в него ЗС ГО возможна только после исключения ЗС ГО из реестра МЧС России, снятии статуса объекта гражданской обороны и передачи объекта недвижимости из казны муниципального образования город Владимир на баланс управляющей компании многоквартирного жилого дома, — говорится в официальном ответе городской администрации.

При этом мэрия и сама не против избавиться от проблемного помещения.

Два раза — в 2014 и в 2018 годах администрация города, сообщают представители мэрии, отправляла запрос в Главное управление МЧС по Владимирской области с предложением снять с учета помещение как объекта гражданской обороны, утратившего расчетные защитные свойства. Позицию по этому вопросу пресс-служба регионального управления МЧС обещала озвучить «Призыву» в ближайшее время.

По официальной информации, во Владимирской области около четырех сотен бомбоубежищ. Но в каком состоянии все они находятся, неизвестно. Сколько сейчас во Владимире подобных бесхозных бункеров, смогут ли они чем-то помощь населению в случае ЧС, на этот вопрос администрация Владимир не стала отвечать, сославшись на конфиденциальную информацию.

Ранее «Призыв» сообщал, что жильцов общежития на Северной, 15а также беспокоят нашествие бездомных. Подробный ответ по данным площадям обещались дать в упракомпании «МКП ЖКХ».

Татьяна Данилова

Фото «Призыв»