За чудесами — в Санино!

По легенде в годы становления советской власти обитель спасла монахиня Ангелина. После революции, когда церкви повсеместно разрушали, она спрятала в храме Николая Чудотворца иконы с серебряными и золотыми окладами, а ключи от церкви закопала в лесу. На требование властей отдать ключи ответила отказом, за что получила 15 лет лагерей. Кстати, ключами, которые много лет пролежали в земле, до сих пор открывают и закрывают храм. Верующие говорят, что они обладают целебными свойствами и помогают лечить многие недуги.

Когда Ангелина вернулась в родное село, она стала вновь служить при храме. Умирая, просила похоронить ее у его стен. Но большая вода не позволяла переправить тело на погост. И тут случилось чудо. Неожиданно ночью ударил крепкий мороз, и прихожане, переправившись по льду, все же похоронили Ангелину там, где она просила. Наутро лед опять растаял.