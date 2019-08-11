Юрьев-Польский район расчистил место под «Лыковский шишак»

Село Лыково Юрьев-Польского района украсит новый арт-объект. Речь идет о памятнике в виде шлема князя Ярослава Всеволодовича, найденного в окрестностях села в XIX веке. Так как проект «Лыковский шишак» стал победителем всероссийского конкурса идей новых достопримечательностей «Культурный след», установят арт-объект на федеральные деньги. Сейчас идут подготовительные работы.



Как рассказала «Призыву» глава администрации Юрьев-Польского района Евгения Родионова, встреча с представителями всероссийского проекта «Культурный след» и скульптором уже состоялась. Администрация района со своей стороны взяла на себя обязательство подготовить площадку для памятника.



— Мы расчистим площадку, застелем ее геотекстилем и засыплем гранитной крошкой. Работы будут проведены до конца августа. «Лыковский шишак» будет установлен у местного храма, — уточнила Евгения Родионова.

Свои сроки обозначил и автор арт-объекта — скульптор Константин Новиков, чей эскиз выбрали из множества других проектов. Это конец сентября. В эти даты запланировано и торжественное открытие.

Примерная стоимость проекта — 750 тысяч рублей.

Шлем размером 2х2х3 метра будет изготовлен из мартеновской стали с включениями пазлов из латуни. По мнению скульптора, такое техническое исполнение добавит смыслов арт-объекту, сделает его неповторимым и привлекательным.

— Для меня археология представляется как пазл. Каждый кусочек — это сокровище. Чем больше деталей, тем более ясная картина, — так скульптор презентовал свою работу.

Ранее «Призыв» писал, что вокзал в Вязниках украсила скульптура соловья. Проект «Вязниковский соловей» также участвовал во всероссийском конкурсе «Культурный след», однако получить грант не удалось. Тогда автор скульптуры Сергей Панков просто подарил ее городу в честь 100-летия со дня рождения поэта-песенника Алексея Фатьянова.

Ольга Ефремова

Фото: kultsled.ru