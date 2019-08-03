Взрыв бытового газа прогремел в Вязниковском районе

Взрыв бытового газа прогремел сегодня рано утром в Вязниковском районе. Случилось это в 6.13 на улице Пушкинской населенного пункта Приозерный, сообщает ГУ МЧС по Владимирской области. В результате произошло обрушение двух стен между тремя квартирами — №1, 2 и 3. Известно, что стены не несущие, угрозы обрушения дома нет.

— Предварительная причина обрушения — хлопок газа. Возгорания не произошло, запаха газа не ощущается, — уточняют в чрезвычайном ведомстве.

Дом двухэтажный, кирпичный, трёхподъездный, 18-ти квартирный. Из дома было эвакуировано 10 человек, из них 2 детей. Погибших и пострадавших нет. В настоящее время решатся вопрос о размещении жителей. Для этого подготовлен пункт временного размещения в средней школе посёлка Никологоры, он рассчитан на 200 человек.

Сотрудники МЧС на месте проводят разбор завалов. На месте работают 25 человек и 10 единиц техники.

Это уже третий случай взрыва бытового газа в многоквартирных домах, произошедший в нашей области за последнее время. Ранее «Призыв» писал, что 6 мая подобный инцидент случился на улице Циолковского в Коврове. 2 июня взрыв бытового газа прогремел в жилом доме Мурома.

Ольга Ефремова

Фото ГУ МЧС России по Владимирской области