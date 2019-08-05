Выпавший из окна ребенок скончался в больнице

Четырехлетний ребенок, выпавший из окна с высоты второго этажа в Струнино, накануне скончался от полученных травм. Следственное управление СКР по Владимирской области возбудило уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности». Трагедия произошла 28 июля. В момент трагедии мама мальчика открыла окно в комнате, где играл сын, а сама ушла на кухню.

Оставленный без внимания ребенок встал на стул, забрался на подоконник и выпал из открытого окна. При падении мальчик помимо прочих повреждений получил тяжелую травму головы. Ребенок был доставлен в реанимационное отделение местной больницы. Операцию ему провели специалисты областных больниц.

— Врачи областной детской клинической больницы и федеральной клиники находились на постоянной дистанционной связи с местными врачами, определяя тактику лечения, — уточняет пресс-служба Следкома.

Спасти мальчика не удалось.

В текущем году при аналогичных обстоятельствах пострадали девять детей. Родителей в очередной раз настоятельно призывают внимательно следить за своими детьми и не оставлять их без присмотра.

Ранее «Призыв» писал, что сразу три случая падения детей с высоты, из окон и через ограждение балкона были зафиксированы в регионе.

Ольга Ефремова

Фото: ge.utro.news