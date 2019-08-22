Выбираем школьную форму. На что обратить внимание

Во Владимире больше 50 школ, и у каждой по уставу принята своя определённая форма – по цвету и дизайну. В каких-то образовательных учреждениях костюмы для учеников закупают одинаковые, оптом, с разницей лишь в размерах. В других школах родителям предлагают некую свободу по выборе фирм, кроя и ткани детской одежды. В связи с этим Роспотребнадзор по Владимирской области опубликовал свои рекомендации. На что же в первую очередь стоит обратить внимание при покупке школьной формы, нам рассказала Марина Колтунова, руководитель пресс-службы управления Роспотребнадзора по Владимирской области

Маркировка одежды

Даже если на вид сарафан или костюм понравились, стоит изучить этикетку. Она должна быть информативной и указывать: наименование и адрес изготовителя; наименование и назначение изделия; дату изготовления; вид и массовую долю натурального и химического сырья в материале верха и подкладки изделия; размер изделия; единый знак обращения на рынке. На ярлыке должны быть указаны и рекомендации по уходу за изделием.

— Если на одежде стоит рекомендация – только химчистка, мы советуем отказаться от покупки. Это не практично. Потом после химчистки на ткани могут остаться следы чистящих средств, у ребёнка это может вызвать аллергическую реакцию. Химчистку как правило рекомендуют для шерстяных изделий. Всё-таки нужно выбираться форму, которую спокойно можно постирать дома, — уверена Марина Колтунова.

Качество ткани и её цвет

В идеале ткань школьной формы должна быть сезонной: хлопок и лён – это осень и весна, шерсть и кашемир – зима. Материал может содержать синтетику (полиэстер), но только частично, говорят специалисты. В составе блузок она не должна превышать 35%. Для костюмов, платьев и сарафанов — 55%.

— Смешанные компоненты в составе одежды как раз делают её более долговечной, практичной, помогают держать форму, — говорит Марина Колтунова. — Есть, конечно, небольшой минус – нарушение теплового обмена. Но если будут соблюдены пропорции в составе, проблем с одеждой быть не должно. Если вещь полностью состоит из полиэстера, это может вызвать аллергию у ребёнка, особенно если он к ней склонен. Синтетика притягивает пыль и грязь, накапливает статическое электричество, вредные микроорганизмы, что в итоге и вызывает аллергическую реакцию. Это может вызвать у ребёнка раздражение, быструю утомляемость. Но важно, чтобы подкладка в пиджаках, сарафанах была из натуральных тканей.

Изучить ткань родитель может сам. Если на ощупь она неприятная, скрипит, липнет, то лучше от такой вещи отказаться. А ещё изделие не должно резко пахнуть. Некоторые производители при окраске ткани опять же используют много химии. Для детской одежды это недопустимо. При первой стирке цвет может сильно полинять.

Напомним, цвет школьной формы утверждает администрация школы совместно с родительским комитетом. Как правило, это сдержанные, неброские цвета. Предпочтения сейчас отдаются серым, коричневым, темно — синим оттенкам. Излишняя яркость может агрессивно действовать на психику ребёнка, уверены специалисты. По словам специалистов Роспотребнадзора, во Владимире ярких цветовых гамм школьной одежды не встречается. И это хорошо.

Сколько покупать комплектов и стоит ли брать форму на вырост

По словам родителей, при выборе формы, они придерживаются «трёх китов»: доступная цена, качество и размер. «Дети в младших классах растут быстро, особенно девочки, поэтому для меня важно, чтобы моему ребёнку было комфортно в форме. Чтобы она нигде не жала, чтобы в ней ребёнок не потел. В этом году я купила дочери несколько сарафанов, за каждый отдала в среднем по 1000 рублей. Они были по акции. Материал по качеству устроил. Дочка после примерки тоже одобрила. Осталось теперь выбрать блузки,» — рассказала «Призыву» Ирина, мама первоклассницы.

Количество школьных форм в гардеробе детей будет зависеть от бюджета каждой семьи. Но чем больше компонентов, тем лучше. Дети тоже хотят разнообразия. А ещё должны быть предусмотрены варианты для холодной погоды, на праздничный выход. Нельзя забывать и о размере одежды. Ребёнку должно быть удобно в ней как в сидячем положении, так и при ходьбе. Школьная форма не должна стеснять движения и выглядеть мешковато. Мнение самого ребёнка также стоит учесть. Важно, чтобы ему нравилось и было комфортно. Нельзя навязывать свой вкус детям, даже подобрав правильную одежду по всем критериям. И первоклассникам, и учащимся старшего звена хочется выглядеть красиво, модно, носить одежду с удовольствием!

Каким продавцам можно доверять

— Школьную форму лучше всего покупать в магазинах. Здесь в основном соблюдаются требования. Но и на рынках, если у продавца есть все документы, тоже можно приобрести, главное помнить все основные правила по ткани. В хорошем ателье шьют на совесть. Ещё можно заказать через интернет, но здесь много рисков. Можно с размером не угадать, либо получить некачественную вещь, – предупреждает Марина Колтунова.

Но некоторые родители из года в год закупают одежду через интернет, на проверенных иностранных сайтах, пользуясь сервисом совместных закупок. Здесь также есть свои плюсы и минусы. Из-за границы придёт качественная, недорогая одежда. Но её придётся подождать от нескольких недель до нескольких месяцев. Стоит быть готовым к предоплате.

— Нужно зарегистрироваться на сайте СП, выбрать подходящий вариант в разделе «Закупки с зарубежных сайтов», сделать заказ, выполняя все условия организатора совместных покупок (иначе могут отправить в черный список), особенно это касается предоплаты. Стоимость считается по курсу СБ на день выкупа товара, обычно организатор прибавляет к цене свой процент (от 18 до 26%) и доставку во Владимир. Но даже с учетом этого стоимость вещей выходит значительно ниже, чем во владимирских магазинах. Неудобство еще состоит в том, что время ожидания посылки — около 2 месяцев, то есть заказывать нужно заранее. Но можно найти выход и из этой ситуации: купить сейчас в магазинах города на первое время минимум необходимых вещей, а остальное заказать через СП. Есть в таких покупках и риски: вещь может не выкупиться, могут перепутать размер. Все эти вопросы решаются индивидуально с организатором закупок. Не забывайте внимательно изучить условия перед заказом и задать необходимые вопросы, — советует Дарья, многодетная мама.

Какие документы должны быть у продавца

Приобретая детскую одежду (школьную форму) необходимо обратить внимание на наличие документов, подтверждающих качество и безопасность, сообщают в Роспотребнадзоре. Каждый добросовестный продавец должен иметь:

декларацию о соответствии — для одежды 3-го слоя из трикотажных и текстильных материалов (например, костюмы на подкладке), штучных готовых текстильных изделий;

сертификат соответствия — для одежды 2-го слоя из трикотажных и текстильных материалов (например, блузки, платья, юбки, сорочки, брюки);

свидетельство о государственной регистрации — для одежды первого слоя (нижнее белье).

Недавно «Призыв» подсчитал индекс владимирского первоклассника. О том, сколько придется заплатить, чтобы в этом году отправить ребенка в школу, читайте здесь.

Татьяна Данилова

Фото «Призыва»