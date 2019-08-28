ВТБ запустил сайт маркетплейса для продажи непрофильных активов

В ВТБ начал работу сайт маркетплейса КомиссиON — komission.vtb.ru. На новой площадке будет размещаться информация о непрофильном имуществе банка, а также предусмотрена возможность его приобретения со специальными скидками до 20% по отдельным лотам. Ресурс объединяет более 3 тысяч объектов по всей стране.

На новом сайте клиенты смогут выбрать интересующий объект из широкого списка активов банка. На площадке будут выставляться квартиры, апартаменты, дома, таунхаусы, земельные участки, автомобили, спецтехника, оборудование. Бизнес сможет подобрать для себя коммерческую недвижимость, автотранспорт или специальное оборудование.

Клиентам КомиссиON будет доступен полный пакет услуг по приобретению активов: фотографии объекта, их краткое описание, стоимость лота. Для посетителей площадки предусмотрена возможность заказа обратного звонка из банка, консультация по выставленному активу, оформление заявки на его покупку. На площадке будут внедрены кросс-ссылки на ипотечный калькулятор основного сайта банка, а позже — предоставлен сервис электронной регистрации права на недвижимость. Кроме того, пользователи смогут оформить заявку на ипотечный кредит, а также получить другие продукты банка.

Запуск сайта КомиссиON – первый шаг к созданию полноценного маркетплейса по реализации непрофильных активов для клиентов и партнеров банка. ВТБ планирует значительно расширить функционал площадки в 2020 году и создать полностью цифровой клиентский опыт, предложив услуги по самой сделке, оценке, регистрации имущества, переезду, обслуживанию купленной квартиры, автоматизации работы управляющей компании, ТСЖ, заказу мелких услуг для дома, ремонта и др. Кроме того, на сайте КомиссиON смогут быть представлены не только финансовые продукты банка, но и других участников рынка.

«ВТБ в рамках стратегии уделяет особое внимание развитию цифровых сервисов, в том числе по направлению работы с розничными непрофильными активами. Запуск новой площадки позволит в дальнейшем сформировать полностью цифровой клиентский опыт и приобретать понравившиеся объекты с дисконтом и в максимально короткие сроки. В 2018 году ВТБ реализовал непрофильные розничные активы на рекордные 5 млрд рублей. После запуска маркетплейса мы планируем увеличить объем выручки в этом сегменте на 100%, а стоимость выставленного на продажу имущества — в пять раз — с 10 млрд до 50 млрд рублей», – комментирует Евгений Новиков, руководитель департамента розничного взыскания ВТБ.

Банк ВТБ (ПАО)