Всем ЗОЖ! Детей и взрослых прокачают на Дне физкультурника

Грядущие выходные пройдут у жителей и гостей Владимира под знаком ЗОЖ и спорта. Завтра, 10 августа, в городе масштабно отметят День физкультурника (0+). Впервые для проведения праздничных мероприятий будет задействован Ледовый комплекс «Владимир» и прилегающая к нему территория. Там развернется более 20 разнообразных спортивных и развлекательных площадок.

Организаторы заверяют, что интересно будет и детям, и взрослым.

Гостей «Спортивного уикенда» ждут мастер-классы по настольному теннису и бадминтону, чемпионат по алтимат-фрисби, регби-интерактив и микро-футбол, мини-трейл, крафтовые игры, занятия по скандинавской ходьбе, скейт-площадка и роллеры, показательные выступления по брейк-дансу, а также соревнования по киберспорту и настольному хоккею.

Для самых маленьких гостей праздника состоится чемпионат ползунков. А дети с 3 лет смогут принять участие в соревнованиях на беговелах. Попробовать свои способности в этом виде спорта смогут и взрослые.

На льду будет организовано бесплатное массовое катание.

Также в рамках Дня физкультурника-2019 пройдут всероссийские массовые соревнования по баскетболу «Оранжевый мяч». Участие в чемпионате примут около 100 команд. Новинки Дня физкультурника— развлекательное шоу «водный мини-футбол», а также бампербол, надувной волейбол и скалодром под открытым небом.

С 11.00 до 12.30 в Ледовом комплексе «Владимир» будут организовано бесплатное массовое катание с конкурсами и призами. А в 13.00 на ледовой арене начнется товарищеский матч по хоккею с шайбой между ХК «Владимир» — ХК «Переславль-Залесский».

Официальное открытие праздника состоится в 10.00. А пока есть возможность зарегистрироваться на чемпионаты и соревнования «Спортивного уикенда». Сделать это можно здесь.

Как еще интересно провести эти выходные, читайте в афише «Призыва».

Ольга Ефремова

Фото группы «День физкультурника во Владимире 2019»