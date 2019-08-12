Все ругают высотки во Владимире. А они растут

Хватит строить высотки во Владимире, тем более в его центральной части! Это заявил на встрече строителей в администрации города бывший начальник управления архитектуры и строительства губернской столицы Владимир Немков. Отставной чиновник, возможно, освободится от приставки «экс» и станет советником главы администрации города Андрея Шохина. Эту идею он предложил сам. Сити-менеджер его поддержал. Предполагается, что советник будет согласовывать проекты планировки территорий, в том числе в части этажности строений.

Владимир Немков, экс-начальник управления архитектуры и строительства администрации г. Владимира, зам. директора компании «Вертикаль»:

Юрьевец 17-этажный мне не нравится вообще. Я две ошибки совершил. Когда 17-этажный дом построили на Ставровской и когда на Семашко построили дом в 16 этажей, хотя давали разрешение только на 15.

Зачем нам 17-этажки в Юрьевце, на Рокадке? Зачем строят многоэтажки у Казанского собора? Они перекроют все, что мы создавали и строили ранее.

Какая-то разумность должна быть в принятии решения!

Ошибки есть, но их можно исправить и не совершать в будущем.

Строительство домов свыше 16 этажей во Владимире могут запретить.

Позицию опытного строителя поддержали его коллеги из регионального Союза строителей. Более того, они считают, что будущее за малоэтажным строительством. Их поддержал Андрей Шохин. Он уверен, что застройки многоэтажными домами свободного участка во дворе домов на Комиссарова и Суздальском проспекте не будет. Тема строительства привлекла внимание и областных руководителей. Ранее спикер Заксобрания Владимир Киселев выступил против возведения больших домов в районе лугопарка «Дружба». Там нужно сохранить деревья, считает он.

А гендиректора Владимиро-Суздальского музея-заповедника Светлану Мельникову ужасает строительство, развернувшееся позади областной филармонии. Новые дома в центре загородили историческую часть города и спровоцировали снижение интереса к городу туристов, полагает Светлана Евгеньевна.

Несмотря на большое число противников высотного строительства среди руководителей города и области, высотки во Владимире продолжают проектировать. Ранее «Призыв» сообщал, что в районе улицы Горького собираются возводить 12-этажки. В Юрьевце и Веризино тоже продолжат устанавливать «свечки».

Анна Тумановская

Фото и видео «Призыва»