Все бюджетные места в ВлГУ разобрали

Владимирский государственный университет подвел итоги второй волны приемной кампании. Все бюджетные места в специалитете и бакалавриате заполнены. В вуз зачислено 1569 абитуриентов. В пресс-службе учебного заведения отмечают, что у поступивших по общему конкурсу на программы бакалавриата и специалитета в этом году средний балл ЕГЭ был выше, чем у абитуриентов прошлого года. Он составил 67,34.

Самый высокий средний балл пришлось преодолеть поступавшим по направлению «Журналистика» — 88,33. Также высокие средние баллы на «Лингвистику» (84,73), «Педагогическое образование. Английский язык. Французский язык» (82,36), «Экономическую безопасность» (82,3), «Юриспруденцию» (82,14), «Международные отношения» (78,81).

1569 абитуриентов зачислены на бюджетные места в ВлГУ.

Всего же в 2019 году на все формы обучения на программах бакалавриата, специалитета, магистратуры, аспирантуры и средне-профессионального образования опорного вуза Владимирской области было выделено 2281 бюджетное место. В университет подано более 16,5 тысячи заявлений.

В числе наиболее популярных направлений — все программы «Педагогического образования», технические направления, например, «Информатика и вычислительная техника», «Информационная безопасность», «Строительство», «Прикладная математика и информатика». Традиционно высоким остался конкурс на гуманитарные и экономические направления. Больше всего заявлений (329) подано на «Юриспруденцию». Большой конкурс был на направления подготовки, где давно не было или впервые появились бюджетные места: «Экономическая безопасность», «Таможенное дело», «Международные отношения».

Средний балл ЕГЭ был выше, чем у абитуриентов прошлого года, — 67,34.

Большая часть поступивших в ВлГУ – из Владимира и Владимирской области. Около 26% первокурсников – из других регионов, главным образом из Нижегородской, Московской, Ивановской и Рязанской областей. Прием документов от будущих контрактников завершится 20 августа.

29 июля (10 августа по новому стилю) 1839 года во Владимире родился выдающийся русский физик, профессор Московского императорского университета Александр Григорьевич Столетов. Его имя и имя его брата значатся в официальном названии опорного вуза Владимирской области. Что вы знаете о русском физике? Проверьте себя, пройдите наш тест!

Ольга Ефремова

Фото «Призыва»