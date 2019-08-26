Врач не заметил колесо в носу ребенка

Врач популярной во Владимире частной детской клиники не заметил колесо в носу у пятилетнего ребенка и полгода лечил мальчика от аллергического риносинусита. По крайней мере, так утверждают родители ребенка, которые уже обратились в суд. Претензии на некачественное оказание медицинских услуг будут рассматривать в Судогодском районе по месту прописки семьи. Истец требует взыскать с медиков штраф и компенсацию морального вреда в размере 50 тысяч рублей. Но деньги не самое главное, говорит папа юного пациента.

— Нам хочется предупредить людей, чтобы они не попадали к таким врачам. Мой ребенок проходил с инородным телом в носу почти полгода. Все это время мы ездили из Судогодского района в частную детскую клинику Владимира и нам назначали какие-то процедуры, — рассказывает отец ребенка. — Несколько раз мы сделали так называемую «кукушку» — промывание носа. Я сам лично держал своего пятилетнего сына, ему вводили большим шприцом жидкость в нос. Лучше становилось только на какое-то время, пока пили лекарства, а потом снова поднималась температура, а из носа уже начало сильно пахнуть.

Ребенка полгода лечили от аллергического риносинусита.

По словам родителей мальчика, первый раз ребенок пожаловался на проблему после новогодних праздников. Подошел к маме и сказал, что ему трудно дышать. Женщина собралась и отправилась в частную клинику. Там принимают быстро и без очереди. Малыша осмотрели, но ничего в носовой полости не нашли. Назначили лечение и отправили домой. Можно было предположить, что после елок ребенок съел много сладкого.

Время шло, а лучше мальчику не становилось. Многодетная семья из небольшого поселка приехала во Владимир на повторный прием к врачу частной клиники. Сделали рентген, но и он ничего не дал. В общей сложности, говорит отец малыша, за несколько визитов к медикам они потратили больше десяти тысяч рублей и почти пять отдали за лекарства. Сейчас в суде им предстоит подтвердить свои расходы на лечение.

— Понимаете, мы сейчас говорим о самой простой семье, где папа постоянно работает. Мама тоже трудится, чтобы прокормить троих детей. Это простые люди. Никто же не думал, что придется обращаться в суд. Чеки не хранили, коробочки от лекарств тоже, — говорит адвокат истца Эмиль Алиев. — Мы не хотели доводить дело до суда. 50 тысяч для частной клиники — это немного. На эти деньги ребенка можно было бы отправить на море восстанавливаться. Но клиника вину за собой не признает. Семье были готовы выплатить 20 тысяч. И пригласить их еще раз в медучреждение.

Частная клиника оценила ущерб в 20 000 рублей.

— Мне не понравилось, как специалисты этой клиники среагировали на произошедшее. Когда я к ним пришел и сказал, что они чуть не залечили моего сына, мне ответили, что они сделали все правильно. Меня прямо трясло, — говорит папа ребенка. — А то, что в носу моего сына не заметили игрушку размером с ноготь, — это разве нормально? Перед нами никто не извинился!

По словам отца ребенка, обнаружить инородное тело в носовой полости без проблем смогли врачи областной детской клинической больницы. Для этого им было достаточно уложить малыша на кушетку и внимательно посмотреть. Уже на следующий день провели операцию и игрушку достали. К счастью, после этого мальчик чувствует себя хорошо. Запах из носа пропал. Дышит мальчик спокойно.

Сейчас по делу назначена экспертиза. Одно из доказательств — сплющенная игрушка, которую достали из носовой полости ребенка. За полгода, как говорит адвокат семьи, колесо от машинки успело расплавиться, обросло гноем. Семья уже нашла второе колесико от машинки и готова предоставить его в суде. Открытым остается вопрос, почему игрушку не заметили в частной клинике.

— Мы не можем давать комментарии по делу, потому что эта информация связана с врачебной тайной. Поэтому мы никакую информацию не обнародуем, — рассказал «Призыву» главный врач клиники Денис Камаев. — Пока все вопросы на стадии обсуждения, мы в контакте с семьей. О вине пока речи никакой не идет. Ее может определить только суд.

Как нам пояснили в клинике, несмотря на судебный процесс, доктора, которая лечила мальчика от риносинусита, никто не увольнял. Записаться на прием можно и сегодня. Вот только на сайте «Продокторов» отзывы о работе этого лора неоднозначные. При этом родителям малыша сказали, что специалист в клинике больше не работает.

Полина Тарбеева

Заглавное фото: alenka.com.ua