Возвращение жителей в пострадавший от взрыва дом откладывается

Говорить о возвращении жителей в пострадавший от взрыва газа дом в Муроме преждевременно, считают в МЧС. Эксперты еще не закончили все проверки. Накануне в здании проводили работы с геодезическим прибором, определяющим крен. Были сняты показатели по прочностным характеристикам дома. Эти данные предстоит сопоставить с июньскими и проанализировать. Работы, сообщил начальник отдела №34 «Технологии исследования зданий и сооружений ФГБУ «ВНИИ ГОЧС МЧС России» Константин Корнеев, займут около десяти — двенадцати дней. Только после этого можно будет делать какие-либо выводы, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Владимирской области.

На исследования уйдет от 10 до 12 дней.

В здании уже провели работы по усилению конструкций. В квартирах были установлены поддерживающие балки, фундамент укрепили по всему периметру. Первоначальные работы оценили в шесть миллионов рублей. Дом также проверили на сейсмоустойчивость комплексом «СТРУНА-М».

Взрыв бытового газа в жилом доме на улице Кленовой в Муроме произошёл 2 июня. Взрывной волной были выбиты стекла в квартирах подъезда, где произошёл инцидент, — с 1-го по 5-й этаж. Три человека пострадали, в том числе двое детей. Дом расселили.

Ранее «Призыв» сообщал, что на ликвидацию последствий взрывов бытового газа в домах Мурома и Коврова выделят более 30 миллионов рублей.

Елена Пляскина

Фото ГУ МЧС России по Владимирской области

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