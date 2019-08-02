Восемь способов отлично провести эти выходные

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«KarinF (Каринское-фест)» 0+
3 и 4 августа на Каринском поле в Александровском районе состоится историко-музыкальный фестиваль, посвященный великой победе войска молодого князя-воеводы Скопина-Шуйского над польско-литовскими интервентами. В программе историческая реконструкция битвы на Каринском поле 1609 г., турнир клубов исторической реконструкции за Кубок князя-воеводы Скопина-Шуйского, патриотическая программа «Отчизны верные сыны» и «Ночь падающих звёзд». Будут организованы полёты на воздушном шаре, мастер-классы, запуск воздушных змеев, спортивные площадки и многое другое. За музыкальную часть фестиваля отвечают группы «Наваждение», «Загадки Евы», «Дарвинион», «Felidae», «Косогор», «Дом Ветров», «Иван Царевич».
Проезд автобусами № 3, 6, 10 до остановки «Кафе» (следующая за ЦРММ), далее через железную дорогу в сторону села Большое Каринское. Также будут пущены автобусные спецрейсы из г. Александрова: 3 августа — в 13.00 от Комсомольской площади (вокзал); 4 августа — в 11.00 от Комсомольской и Советской площадей.
Александровский район, с. Большое Каринское, Каринское поле
3 августа в 14.00; 4 августа в 12.00
Вход свободный
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День города Мурома 0+
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«Дербенёвские посиделки в Улово» 0+
На поистине народном празднике в одной из красивейших деревень Владимирской области песни на стихи Леонида Дербенёва прозвучат в исполнении лучших артистов Владимирской области: Алексея Молдалиева, Валентины Варакиной, Сергея Артемьева, Надежды Горшениной, Галины Шагары, Игоря Рахчеева, Ларисы и Дарии Семиных, Марины Пашиной, Артема Бердышева, Ольги Кулистовой, Ивана Лескина, Екатерины Патругиной и др. Ожидаются гости из Москвы: Игорь Слуцкий, Игорь Наджиев, ВИА «Весёлые ребята», Юлия Кочеткова, Александр Мураев, Сергей Борзов, Яков Зиновьев. В празднике также примут участие детские коллективы и участница проекта «Голос. Дети» Рената Рамазанова.
Около сцены будут обустроены зрительские места (ориентировочно 250 мест). Безусловно, всем не хватит, поэтому можно приехать со своим раскладным стулом. Будут организованы парковка для личного транспорта, пикниковый сектор, где можно расположиться со своим мангалом и столиком, общепит, где можно перекусить и приобрести прохладительные напитки, площадка для детей.
Проезд личным транспортом по дороге Владимир — Суздаль от поворота на Борисовское по указателям. Проезд рейсовым автобусом «Владимир – Мордыш»: от остановки до концертной площадки примерно 300 метров.
с. Улово Суздальского района
3 августа в 14.00
Вход свободный
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Праздник ухи на Клязьме 6+
Главным событием праздника станет состязание команд в приготовлении ухи по своей уникальной рецептуре. Любой из приехавших в этот день может либо сам приготовить уху в компании своих друзей, либо наблюдать за тем, как другие ее готовят. Кроме того, гостей ждёт ярмарка-продажа рыбных изделий и продукции, концертные программы творческих коллективов, автомобильный тест-драйв, спортивные состязания, развлечения для детей, конкурсы и многое-многое другое!
Ожидается, что в кулинарно-творческом состязании примут участие более десяти команд из разных муниципальных образований района и области. Например, свои уникальные блюда будут готовить команды из Ковровского и Меленковского районов, команда Владимирского филиала РАНХиГС и представители общественных организаций. Также по условиям конкурсы участники подготовят «визитную карточку», костюмы из подручного материала «Модная рыбалка», вспомнят песни и частушки на «рыбную» тему.
Камешковское АТП организует проезд граждан к месту праздника. В 13.40 автобус отправится от автостанции г. Камешково до лагеря «Дружба» (д.Суслово). Обратный рейс до г. Камешково пойдет в 18.00.
Камешковский район, д. Суслово
3 августа в 14.00
Вход свободный
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Творческие выходные в парке Пушкина 0+
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Музыкальный фестиваль "сБИТень" 16+
В субботу вечером в центре Суздаля будут играть группы, отталкивающиеся в своем творчестве от русской поэтической и музыкальной традиции и демонстрирующие современный подход к культурному багажу, доставшемуся нам в наследство от разных исторических эпох.
В фестивале участвуют:
— группа «Ива Нова» IVA NOVA (Санкт-Петербург), фолк-фьюжн-коллектив, представляющий российский фольклор в регулярных турне по Европе;
— «Сансара» Сансара/Sansara (Екатеринбург), рок-группа с 20-летней историей под руководством самобытного певца и поэта Александра Гагарина. На фестивале запланирована презентация его стихотворного сборника «Мы станем лучше»;
— Женя Любич (Jenia Lubich) (Санкт-Петербург/Париж), одна из самых ярких исполнительниц на современной отечественной сцене, автор музыки к популярным фильмам;
— «Альянс» (Москва), флагманы отечественной «новой волны», с триумфом вернувшиеся на музыкальный Олимп с архивным клипом «На заре» и новым альбомом «Хочу летать!».
Торговая площадь г. Суздаля
3 августа с 16.00 до 22.30
Вход свободный
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«Юбилей в кругу друзей» 0+
Праздничная программа посвящена 60-летию Центрального парка. Начнется она цирковым шоу «Серпантин» (г. Ковров) с участием бесстрашных акробатов, ловких жонглеров, веселых клоунов «Клепа» и «Степа», а также забавных дрессированных животных и многое другое. В 13.00 состоится торжественное открытие праздника с участием ансамбля мажореток Городского духового оркестра. Программу продолжит флешмоб «С юбилеем, Центральный!». На площади у колеса обозрения участники выстроятся в виде объемной цифры 60 и запустят в небо разноцветные воздушные шары. Далее на главной сцене парка пройдет концертная программа с участием лучших коллективов города и области. Для самых маленьких гостей пройдет интерактивная игра «Вместе веселей» с участием аниматоров и ростовых кукол.
В 17.00 свое зажигательное вечернее выступление подарит московская кавер-группа «Лирика», которые исполнит хиты русского рока, а закончит свою программу популярными композициями дискотеки 90-х. В 20.00 гостей праздника ожидает сюрприз. На главной сцене парка выступит легендарная группа Стаса Намина «Цветы». Завершится праздник фаер-шоу «Стихия» от военно-исторического клуба «Пламя и сталь» и зажигательной дискотекой с DJ Pavilion.
Все желающие смогут отправиться в увлекательные виртуальные аэропутешествия, принять участие в разнообразных мастер-классах, сделать яркое фото на память в мобильной фотостудии, а также посетить «Ярко Бар» с большим выбором наивкуснейших домашних лимонадов и прохладительных безалкогольных коктейлей. Для всех любителей танцевального искусства пройдут показательные выступления и мастер-классы по Zumba и современной хореографии.
Центральный парк культуры и отдыха города Владимира
4 августа в 12.00
Вход свободный
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Всероссийский аниме-фестиваль Mikan no Yuki 16+
Яркий, незабываемый, немного шокирующий – все это Всероссийский аниме-фестиваль «Mikan no Yuki». Название в переводе с японского звучит очень романтично — «снежный мандарин». Этот фестиваль проходит в Коврове с 2006 года и собирает большое количество увлеченных аниме-культурой. Участники будут соревноваться в разных номинациях: одиночное и групповое дефиле в костюмах любимых персонажей, сover dance. Каждый выход аниме-героев представляет собой небольшое театрализованное представление. Некоторые участники готовят для конкурса целые косплей-постановки. Обладатели хорошего вокала смогут продемонстрировать свои способности в конкурсе караоке. Одна из самых зрелищных номинаций – это сover dance – танец, оригинал которого представлен в выступлениях азиатских групп или изображен в каком-либо аниме.
Сover dance – одна из самых зрелищных номинаций. Это танец, оригинал которого представлен в выступлениях азиатских групп или изображен в каком-либо аниме. В программе будут также конкурсы AMV-клипов, фанарта, фотокосплея и видеокосплея. На фестивале будут проводиться различные мастер-классы и работать ярмарка фан-атрибутики, хендмэйда и сувениров. Каждый сможет посмотреть фотовыставку, оригинальные рисунки, попробовать японские угощения и сделать фотосессию у профессионального фотографа.
Дом культуры «Родина»: г. Ковров, ул. Волго-Донская, 1а
3 и 4 августа с 13.00 до 23.00
Цена билетов: для зрителей – 500 руб., для участников косплей-шоу – 250 руб., для участников несценических конкурсов – 350 руб., для помощников – 400 руб.
Подготовила Татьяна Лысова
Заглавное фото: vk.com/mikannoyuki
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