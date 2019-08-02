Восемь способов отлично провести эти выходные

3 и 4 августа на Каринском поле в Александровском районе состоится историко-музыкальный фестиваль, посвященный великой победе войска молодого князя-воеводы Скопина-Шуйского над польско-литовскими интервентами. В программе историческая реконструкция битвы на Каринском поле 1609 г., турнир клубов исторической реконструкции за Кубок князя-воеводы Скопина-Шуйского, патриотическая программа «Отчизны верные сыны» и «Ночь падающих звёзд». Будут организованы полёты на воздушном шаре, мастер-классы, запуск воздушных змеев, спортивные площадки и многое другое. За музыкальную часть фестиваля отвечают группы «Наваждение», «Загадки Евы», «Дарвинион», «Felidae», «Косогор», «Дом Ветров», «Иван Царевич».

Проезд автобусами № 3, 6, 10 до остановки «Кафе» (следующая за ЦРММ), далее через железную дорогу в сторону села Большое Каринское. Также будут пущены автобусные спецрейсы из г. Александрова: 3 августа — в 13.00 от Комсомольской площади (вокзал); 4 августа — в 11.00 от Комсомольской и Советской площадей.

Александровский район, с. Большое Каринское, Каринское поле

3 августа в 14.00; 4 августа в 12.00

Вход свободный