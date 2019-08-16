Восемь идей, как развлечься в выходные дни

17 августа во Владимире широко отметят юбилей Владимирской области. На Театральной площади будет работать ярмарка народных мастеров «Край родной, Владимирская Русь!» с подворьями муниципальных образований. Здесь же весь день будут выступать лучшие творческие коллективы муниципалитетов. Рядом с театром драмы пройдут мастер-классы по латиноамериканским, ирландским и другим танцам, а также спортивные активности. Будут работать детская и гастрономическая площадки, фотозона, ярмарка хендмэйда, открытые читальный зал и кинотеатр, где в 19.15 можно увидеть премьеру документального фильма «Песен без России не сложить. Алексей Фатьянов», снятого к 100-летию со дня рождения выдающегося поэта. Премьеру представит внучка поэта Анна Китина-Фатьянова.

На улице Георгиевской в полдень развернётся «Яркий мир» – молодёжный фестиваль в поддержку здорового и активного образа жизни. Праздничное действо будет происходить на четырёх тематических площадках: зелёная – спортивная, красная – музыкальная, оранжевая – библиотечная и синяя – интерактивная.

В 14.00 за Старой аптекой начнётся театральное шествие, которое пройдёт до Спасского холма, где состоится «НеБольшой ТеатрFest» – выступления уличных и любительских театров, поэтические чтения с участием артистов Владимирского театра драмы, спектакли областного театра кукол и уличных театров из Москвы. Кроме того, во дворике Областного центра народного творчества будет работать интернациональная площадка диаспор Владимирской области «Мы вместе».

В 18.30 на Театральной площади начнётся эстрадная программа «Знай наших!» с участием исполнителей Владимирской области, которые получили известность на телепроектах «Голос», «Песни на ТНТ» и «Фабрика звёзд». Гостем музыкальной программы станет известная российская группа «Корни». В 22.00 состоится праздничный салют, после которого самых стойких ожидает танцевальный марафон с DJ NO HOPES.