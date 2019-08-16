Восемь идей, как развлечься в выходные дни

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75-летие Владимирской области 0+
17 августа во Владимире широко отметят юбилей Владимирской области. На Театральной площади будет работать ярмарка народных мастеров «Край родной, Владимирская Русь!» с подворьями муниципальных образований. Здесь же весь день будут выступать лучшие творческие коллективы муниципалитетов. Рядом с театром драмы пройдут мастер-классы по латиноамериканским, ирландским и другим танцам, а также спортивные активности. Будут работать детская и гастрономическая площадки, фотозона, ярмарка хендмэйда, открытые читальный зал и кинотеатр, где в 19.15 можно увидеть премьеру документального фильма «Песен без России не сложить. Алексей Фатьянов», снятого к 100-летию со дня рождения выдающегося поэта. Премьеру представит внучка поэта Анна Китина-Фатьянова.
На улице Георгиевской в полдень развернётся «Яркий мир» – молодёжный фестиваль в поддержку здорового и активного образа жизни. Праздничное действо будет происходить на четырёх тематических площадках: зелёная – спортивная, красная – музыкальная, оранжевая – библиотечная и синяя – интерактивная.
В 14.00 за Старой аптекой начнётся театральное шествие, которое пройдёт до Спасского холма, где состоится «НеБольшой ТеатрFest» – выступления уличных и любительских театров, поэтические чтения с участием артистов Владимирского театра драмы, спектакли областного театра кукол и уличных театров из Москвы. Кроме того, во дворике Областного центра народного творчества будет работать интернациональная площадка диаспор Владимирской области «Мы вместе».
В 18.30 на Театральной площади начнётся эстрадная программа «Знай наших!» с участием исполнителей Владимирской области, которые получили известность на телепроектах «Голос», «Песни на ТНТ» и «Фабрика звёзд». Гостем музыкальной программы станет известная российская группа «Корни». В 22.00 состоится праздничный салют, после которого самых стойких ожидает танцевальный марафон с DJ NO HOPES.
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День рождения кинотеатра «Милосердие и порядок»
17 августа в 12.00 в комплексе «Милосердие и порядок» состоится День рождения социального кинотеатра. В программе: интерактивная программа со сказочными героями, праздничная лотерея и показ мультфильма. Вход по пригласительным билетам. Забронировать их можно по телефону 77-88-89 или 8(980)755-72-02.
Также в эти выходные социальный кинотеатр «Милосердие и порядок» предлагает своим гостям три полнометражных мультфильма и красивую мелодраму для взрослых. Анимационный фильм о приключениях обезьянки Санни «Маленький большой герой» (Китай, Гонконг, 2017, 6+) малыши с родителями могут посмотреть 18 августа в 10.30.
Новую историю из жизни племени галлов расскажет в 13.30 веселый мультфильм «Астерикс и тайное зелье» (Франция, 2018, 6+). Маленькие тайны одного дома раскроет сказочная кинокартина «Гномы в доме» (Великобритания, Канада, США, Каймановы острова, 2017, 6+), сеанс начнется в 16.00. Современным Ромео и Джульетте посвящена мелодрама «Парк развлечений» (Швеция, 2019, 16+).
Социальный кинотеатр «Милосердие и порядок»: ул. Добросельская, 2г
17 и 18 августа в 10.30, 13.30, 16.00, 18.30
Вход свободный
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Творческие выходные на Пушкинском бульваре 6+
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Ресторанный день в садах ДДюТ 0+
Рестодни во Владимире с большим успехом проходили в сквере у Торговых рядов, во дворике на Ильича… В субботу гастрономический флешмоб организуют далеко от центра — в заброшенных садах Дворца детско-юношеского творчества. В течение двух недель волонтеры косили траву, очищали от мусора фонтан, поляны и тропинки, красили чашу фонтана и кусок стены. А у входа выложили надпись «Парк» из разбросанных бетонных букв.
Организаторы обещают, что примерно 20 участников разместятся на подготовленной ими поляне. Среди уже зарегистрированных есть ресторан с корн-догами и лимонадом, который откроют два 8-летних мальчика вместе с мамами. Концепция — классика американских гаражных распродаж. А родители семерых детей всем семейством откроют ресторан с блюдами из лесных грибов. Также ожидается несколько кондитерских, кофе в турке, китайские чаи, бургеры с мясом из смокера, вегетарианские сэндвичи, индийские закуски, эстонская кухня.
Заброшенный фонтан на один день станет атриумом лектория, где архитекторы и урбанисты продемонстрируют свою программу. Слушателям расскажут о лучших мировых практиках участия горожан в создании парков, об истории садов ДДюТ, а еще проведут воркшоп, где каждый сможет озувчить свою идею для проектирования парка. По соседству с импровизированным лекторием гости найдут зоны йоги, театрального мастер-класса, уроков по рисованию, слэклайну, петанку, стрельбе из лука.
ДДюТ, главный вход в парк
17 августа с 13.00 до 19.00
Вход свободный
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Рок-фестиваль «Владимирский тяжеловоз» 16+
Легендарный рок-фестиваль «Владимирский тяжеловоз» возвращается после двухлетнего перерыва! Масштабный open-air пройдёт 17 августа на территории микрорайона Коммунар, в пойме реки Клязьмы, и будет приурочен к 10-летию фестиваля и празднованию 75-летия со дня образования Владимирской области.
А вот и полный лайн-ап фестиваля:
1. Abandoned land 15:00 – 15:20
2. Pink4pink 15:20 – 15:50
3. Bosphorus night 15:50 – 16:20
4. Sellout 16:20 – 16:50
5. 5 минут 16:50 – 17:20
6. Агидель 17:20 – 17:50
7. Round Hills 17:50 – 18:20
8. Шесть Пяток 18:20 – 18:50
9. Гудтаймс 18:50 – 19:30
10. Metamorphis 19:30 – 20:00
11. Рекорд Оркестр 20:00 – 20:50
12. Louna 20:50 – 22:00
Пойма реки Клязьмы
17 августа в 15.00
Вход свободный
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«Зеленый карнавал» 0+
В честь 58-летия парка «Загородный» каждому пришедшему сюда предоставляется уникальная возможность стать подданным Зеленого королевства природы. Девизом праздника в этот день станет: «Будь в карнавале — надень карнавальный костюм!». Гостей в костюме ждут подарки и приятные бонусы. На центральной площадке гости смогут насладиться яркими выступлениями творческих коллективов, поучаствовать в массовых флешмобах и необычных перфомансах. Маленьких гостей ждут анимационные программы.
Одной из самых интересных площадок праздника станет «Лесной кинозал», где на большом экране можно будет посмотреть тематический фильм. На этой же площадке состоится интеллектуальная экоигра «Королевская битва», участие в которой могут принять и опытные экознатоки, и гости.
Парк «Загородный»
18 августа в 12.00
Вход свободный
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Благотворительный фитнес-тренинг 16+
Благотворительный фонд «Новая жизнь» и профессиональный фитнес-тренер Виолетта Хачатрян организуют социальную акцию в помощь 11-летнему Тимуру из города Александрова. В Загородном парке вас ждут: тренировка на свежем воздухе, ответы на вопросы по питанию и тренировочному процессу, заряд энергии и позитива на несколько недель вперед. Во время мероприятия пройдет благотворительная ярмарка. Собранные средства будут перечислены на лечение мальчика.
Чтобы принять участие в акции, необходимо зарегистрироваться в комментариях поста «Благотворительный фитнес-тренинг» в группе «Спасаем жизни» в «ВКонтакте», рассказать друзьям и позвать их с собой, прийти 11.55 в Загородный парк в спортивной форме. Уровень физической подготовки абсолютно не важен!
Парк «Загородный»
18 августа в 12.00
Вход свободный
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«Круглый квест» 16+
Если вы ищите неформатный отдых, то присоединяйтесь к новому событию. Квест пройдет в воскресенье, 18 августа. Вместе с задорными ведущими вы совершите увлекательное путешествие по Владимиру. Координаторы интеллектуального проекта «Круг» приготовили массу оригинальных загадок. Перед каждым участником откроется мир неизвестных мест областного центра. Так что расширение границ кругозора и небывалый заряд позитива на всю последующую неделю гарантированы!
Закончится тур в уютном офисе за круглым столом с горячим чаем и угощениями. Не забудьте прихватить с собой зонтики, термос с кофе/чаем на случай капризной погоды, а также вкусняшки к совместному чаепитию.
ул. Б. Нижегородская, 27г
18 августа в 18.00
Вход свободный
Подготовила Татьяна Лысова
Заглавное фото: vk.com/restoday33
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